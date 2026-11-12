Με έμπνευση από την μεγάλη πολιτική – πολιτιστική εκδήλωση του ΚΚΕ στο Πολυτεχνείο την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η ΚΝΕ απευθύνει κάλεσμα για την μεγάλη πορεία για την επέτειο της 17 Νοέμβρη.

Με το σύνθημα «καμία θυσία για τους πολέμους τους», η ΚΝΕ κυκλοφόρησε το σποτ της εν όψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

«Υπάρχουν τόποι που κουβαλούν τη μνήμη, τα όνειρα, τις θυσίες και τις προσδοκίες ολόκληρων γενιών. Τόποι που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, εξακολουθούν να συγκινούν, να εμπνέουν και να δείχνουν τον δρόμο.Ένας τέτοιος τόπος είναι το Πολυτεχνείο. Εκεί, μπροστά στην αιματοβαμμένη πύλη, εκεί που πριν από 53 χρόνια η νέα γενιά ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στη δικτατορία, τον φόβο και την καταπίεση, συναντήθηκαν ξανά οι φωνές και τα τραγούδια του αγώνα» αναφέρει η ΚΝΕ και δανειζόμενη πλάνα από την εκδήλωση του ΚΚΕ την Τρίτη στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου υπενθυμίζει τ αλόγια του Γιάννη Ρίτσου: «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και ακολούθησε μεγάλη συναυλία σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Νατάσσας Μποφίλιου. Μαζί της ήταν και οι Ηλίας Βαμβακούσης, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης και Γιάννης Δάφνος. Με τραγούδια που συντρόφευσαν τους αγώνες του λαού μας, με συνθήματα και κόκκινες σημαίες, άνθρωποι όλων των ηλικιών προϋπάντησαν τον τριήμερο εορτασμό για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, στέλνοντας το μήνυμα πως η φλόγα του Νοέμβρη παραμένει ζωντανή.

Η συναυλία αυτή ήρθε να συναντήσει τις φωνές όσων βρέθηκαν στους δρόμους το προηγούμενο διάστημα. Από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις μέχρι τη μεγάλη διεθνή απεργία των λιμενεργατών στις 30 Οκτώβρη, με το σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Μια απεργία που έστειλε δυνατό μήνυμα από τα λιμάνια όλου του κόσμου: Οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν συνένοχοι στους πολεμικούς σχεδιασμούς, να φορτώνουν τα πλοία του πολέμου, να μετατρέπουν τη δουλειά τους σε κρίκο της πολεμικής μηχανής. Απέδειξε πως η εργατική τάξη, όταν οργανώνεται και συντονίζει τη δράση της πέρα από σύνορα, μπορεί να υψώνει εμπόδια σε όσους σχεδιάζουν το μέλλον των λαών με κριτήριο τα κέρδη τους.

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Από τα λιμάνια μέχρι τις σχολές και τις γειτονιές, από τις μεγάλες διαδηλώσεις των λαών της Ευρώπης μέχρι τους αγώνες στην Ελλάδα, αναδεικνύεται μια κοινή αγωνία, αλλά και μια μεγάλη δυνατότητα: Να μη δεχτούμε ως κανονικότητα έναν κόσμο που γεννά πολέμους, φτώχεια, εκμετάλλευση και προσφυγιά. Να μη συνηθίσουμε την ιδέα ότι οι ανάγκες μας πρέπει να υποτάσσονται στην πολεμική οικονομία, ότι τα δικαιώματα και η ζωή μας είναι κόστος που πρέπει να περικοπεί για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των λίγων.

«Στους δρόμους του αγώνα μιλάνε οι λαοί. Η φλόγα του Νοέμβρη μένει ζωντανή! Καμία θυσία για τους πολέμους τους - Με το ΚΚΕ για την ανατροπή! 17 Νοέμβρη, όλοι και όλες στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση και πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία! Η προσυγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ και της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ έχει οριστεί για τις 5 μ.μ. στη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου» ενημερώνει η ΚΝΕ.