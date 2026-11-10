«Στη φτώχεια, στον πόλεμο μία είναι η απάντηση: κανένας συμβιβασμός», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας φτάνοντας στο Πολυτεχνείο για τη συναυλία του ΚΚΕ.

Δηλώσεις κατά την άφιξή του στο Πολυτεχνείο, όπου πραγματοποιείται η συναυλία της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, έκανε ο γ.γ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σε μια εποχή που θέλουν τους λαούς να συνηθίσουν στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στον πόλεμο, μια είναι η απάντηση: Κανένας συμβιβασμός με αυτή τη βαρβαρότητα. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες του λαού μας. Στους λιμενεργάτες που αρνούνται να δουλέψουν για τον πόλεμο, στους μαθητές, στους φοιτητές που διεκδικούν το μέλλον τους, στους εργαζόμενους που ετοιμάζουν τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη. Αυτούς τους αγώνες συναντάνε απόψε τα τραγούδια μας. Γιατί όσο και αν επιδιώκουν όλοι αυτοί να κοντύνουν τη ζωή μας, εμείς δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό» δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

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Η συναυλία του ΚΚΕ στο Πολυτεχνείο, είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου αλλά μετατέθηκε για σήμερα Τρίτη 11 του μήνα, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν χθες.

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Στη συναυλία τραγουδούν και παίζουν οι: Νατάσσα Μποφίλιου, Ηλίας Βαμβακούσης, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης, Γιάννης Δάφνος.

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