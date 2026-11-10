Τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση των δήμων και τις προτεραιότητες στην κατανομή των δημόσιων πόρων έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής της η «Λαϊκή Συσπείρωση» στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, με το ΚΚΕ να δημοσιοποιεί βίντεο από την ομιλία του Κώστα Πελετίδη.

Τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση των δήμων και τις προτεραιότητες στην κατανομή των δημόσιων πόρων ανέδειξαν οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνεται, την ώρα που οι ανάγκες των πολιτών, των σχολείων και των υποδομών παραμένουν χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, σημαντικά κονδύλια διατίθενται για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και πολεμικών εξοπλισμών.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις των εκλεγμένων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ανέδειξαν ζητήματα που, όπως αναφέρει, δεν προβλήθηκαν επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κάνοντας λόγο για κυβερνητικές φιέστες και τηλεοπτικά ρεπορτάζ που δεν αποτύπωσαν το σύνολο των θεμάτων που τέθηκαν.

Παράλληλα, το κόμμα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου, στο πλευρό των εργαζομένων που διεκδικούν την ικανοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων τους.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται, επίσης, βίντεο με την παρέμβαση του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

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