Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Πολυτεχνείο την Τρίτη (10/11, 19:00).

Μία ημέρα αργότερα, την Τρίτη (10/11), θα πραγματοποιηθεί τελικά η συναυλία του ΚΚΕ στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου.

Η συναυλία είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας, ωστόσο εξαιτίας της βροχής αποφασίστηκε να μετατεθεί για αύριο, Τρίτη, στις 19:00.

{https://www.instagram.com/p/Dfh2skbopMG/}

«Δυστυχώς μας έπιασε βροχή, τη συναυλία μας θα τη μεταφέρουμε για αύριο», ανέφερε σε Instagram story η Νατάσσα Μποφίλιου, που θα τραγουδήσει στη συναυλία με τίτλο «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό», για τα 53 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου.

Τη διοργανώνει η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ και στη συναυλία τραγουδούν και παίζουν οι: Νατάσσα Μποφίλιου, Ηλίας Βαμβακούσης, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης, Γιάννης Δάφνος.