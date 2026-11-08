Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει την αποκαλούμενη «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών».

Με αιχμηρή γλώσσα σχολιάζει το ΚΚΕ την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στρέφοντας τα πυρά του τόσο στην κυβερνητική αντιμετώπιση της ακρίβειας όσο και στους χειρισμούς για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Το Γραφείο Τύπου του κόμματος κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα απέναντι στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα αμφισβητεί κατά πόσο οι κυβερνητικές εξαγγελίες συνιστούν πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει την αποκαλούμενη «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών». Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έχει καταφέρει να γίνει αισθητή στην καθημερινότητα των λαϊκών οικογενειών, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις αυξημένες τιμές στα βασικά αγαθά και τις διαρκώς διογκούμενες οικονομικές υποχρεώσεις.

Το κόμμα θεωρεί ότι η παρουσίαση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ως απάντησης στο πρόβλημα της ακρίβειας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι καταναλωτές. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβερνητική ρητορική περί ελάφρυνσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις πιέσεις που δημιουργούν οι οφειλές προς το κράτος, τις τράπεζες και τα funds.

Αναλυτικά:

«Όσο γελοίο είναι ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει ως απάντηση στην ακρίβεια την παράταση της λεγόμενης “Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών”, που καμιά λαϊκή οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί καν, άλλο τόσο εξοργιστικό είναι να βαφτίζει “ελάφρυνση” τη θηλιά που κράτος, τράπεζες και funds έχουν βάλει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

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Το κόστος ζωής, το οποίο αναδεικνύεται σε Νο 1 πρόβλημα σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, από τις εκλογές των ΗΠΑ μέχρι το Παρίσι των εκατομμυρίων διαδηλωτών και φυσικά στη χώρα μας, είναι το αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της πολιτικής στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων και της ελληνικής.

Όσο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Μητσοτάκης σκόπιμα αφήνει αναπάντητο το βασικό ερώτημα: έχει παρασχεθεί από τη γαλλική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση στο τουρκικό κράτος, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας; Σε κάθε περίπτωση και από αυτό το έργο θα κερδίσουν μόνο οι εγχώριοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ενώ ο λαός βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή φτώχεια, παράλληλα με τους μεγάλους κινδύνους που επωμίζεται».