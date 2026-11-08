Το προσωπικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη σημερινή (8/11) ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Πολεμική Αεροπορία.

Το δικό του μήνυμα για τον εορτασμό των Ταξιαρχών όπου τιμάται η Πολεμική Αεροπορία έστειλε μέσω ανάρτησης του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής (8/11).

«Σήμερα τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας, που με το υψηλό τους φρόνημα και τα πιο σύγχρονα μέσα, εγγυώνται την ειρήνη και την ασφάλεια της πατρίδας» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στη σχετική ανάρτηση.

Ταυτόχρονα, έστειλε τις ευχές του προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας: «Εύχομαι από καρδιάς τα ελληνικά φτερά να πετούν πάντα ψηλά και οι ουρανοί μας να είναι πάντα ελεύθεροι και γαλανοί!».