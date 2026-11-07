Αναλυτικά όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση για το ενδεχόμενο ενημέρωσης της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία Meridiam σχετικά με τις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ζητά το ΚΚΕ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αλλά και την απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ εκφράζει προβληματισμό για τη στάση της Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, σύμφωνα με τις οποίες «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» αναφορικά με την έναρξη των εργασιών του έργου, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

Όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των αξιώσεων που έχει διατυπώσει η τουρκική κυβέρνηση, ζητώντας προηγούμενη ενημέρωση για τις εργασίες, αλλά και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX.

Αναλυτικά:

«Οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της έναρξης των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ότι

“όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά”, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, με δεδομένες τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωσή της και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX.

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Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω διπλωματικών πηγών, ότι “η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα” δεν αρκεί ούτε δίνει απάντηση στο κρίσιμο

ερώτημα: Υπάρχει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία Meridiam στο τουρκικό κράτος, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην

Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας;

Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει χωρίς περιστροφές η ελληνική κυβέρνηση».