Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 7/11 σε κατοικία επί της οδού Αγίου Κριεζή στην Καστέλλα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε στη σκέπη του κτιρίου, ενώ έκανε μεγαλή ζημιά στο εσωτερικό του σπιτιού, κυρίως στα υπνοδωμάτια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, πρωινές ώρες σήμερα 7 Νοεμβρίου 2026,περίπου στις 13:15. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 1ο ,2ο ,3ο και 4ο σταθμό Πειραιά.

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Ο Δήμος Πειραιά συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης .Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά εντός του κτιρίου ,χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.