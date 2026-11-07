Η πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αποκάλυψε ένα δίκτυο περισσότερων από 700 σημείων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι». Η υπόθεση αφορά περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν την τελευταία τριετία, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 68 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.

Η πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αποκάλυψε ένα δίκτυο περισσότερων από 700 σημείων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που υποκρύπτονταν πίσω από τις εταιρείες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζονταν οι εικονικοί διαχειριστές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Έναντι μικρής αμοιβής, τους έπειθαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Με αυτόν τον μηχανισμό, οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη που δεν αποπληρώνονταν.

Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών προσώπων. Ο δικηγόρος φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών λειτουργίας. Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκεται η σύζυγος ενός επιχειρηματία, καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας από 200 έως 700 ευρώ μηνιαίως.

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Παράλληλα, σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Η αποκάλυψη του κυκλώματος κατέστη δυνατή μέσα από τη διασταύρωση των χιλιάδων ΑΦΜ και των κοινών διευθύνσεων, που επέτρεψε στους ελεγκτές να εντοπίσουν τους πραγματικούς διαχειριστές πίσω από το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών.