Εκτός από τον Κ. Μητσοτάκη ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απών από τη βράβευση του.

Ο Σταύρος Μπένος, ο δήμαρχος που πήρε πάνω του την ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τον καταστροφικό σεισμό, τιμήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων στο ετήσιο συνέδριό της που έγινε στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας.

Όπως έχει γράψει η στήλη, υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά της ΝΔ στο εσωτερικό της ΚΕΔΕ για τη βράβευση ενός πρώην δημάρχου του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρωθυπουργός φρόντισε να μιλήσει στο συνέδριο το απόγευμα ώστε να μην συμπέσει με τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος συγκρούστηκε με την κυβέρνηση καταγγέλλοντας εγκατάλειψη του ολιστικού σχεδίου που εκπόνησε για την ανασυγκρότηση του Έβρου.

Όμως, ούτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν παρών στη βράβευση του Σταύρου Μπένου που έγινε λίγη ώρα μετά την ομιλία του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και έφυγε από το συνέδριο, ενώ η επόμενη υποχρέωσή του στην Καλαμάτα ήταν προγραμματισμένη πολύ αργότερα. Έφυγε, δηλαδή, για να μην είναι εκεί. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Α.