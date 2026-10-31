Συγκρούστηκε με την κυβέρνηση για τον Έβρο αλλά τον τιμά η "γαλάζια" ηγεσία της ΚΕΔΕ.

Μια βράβευση με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και χορταστικό αυτοδιοικητικό παρασκήνιο, περιλαμβάνει το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Την πρώτη ημέρα, η ΚΕΔΕ θα τιμήσει τον Σταύρο Μπένο, τον πρώην δήμαρχο που έχει συνδέσει το όνομά του με την ανασυγκρότηση της πόλης μετά τον καταστροφικό σεισμό, καθώς και τον πρώην νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκο.

Στο παρασκήνιο κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο "γαλάζιος" πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας φέρεται να είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί και ο ίδιος στους τιμώμενους. Αλλά ο "γαλάζιος" πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Λ. Κυρίζογλου επέλεξε τον Στ. Μπένο, παρόλο που πρόσφατα συγκρούστηκε με την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι εγκαταλείπεται το ολιστικό σχέδιο που είχε εκπονήσει για την ανασυγκρότηση του Έβρου.

Στο μεταξύ είχαν κυκλοφορήσει φήμες για προσέγγισή του με τον Αντ. Σαμαρά οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και διακινήθηκαν εκ του πονηρού για λόγους που εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς.

Α.