«Η ΕΛΑΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, αδιαφορώντας για τα «θεσμικά» τερτίπια όσων δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους.»

Έντονη κριτική στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ασκεί ο Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), καταγγέλλοντας ότι δεν τους επετράπη να συμμετάσχουν στο συνέδριο της Ένωσης στην Καλαμάτα, με το επιχείρημα ότι δεν αποτελεί κοινοβουλευτικό κόμμα.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος μετά τη μη συμμετοχή της, παρά την πρόσκληση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην παρουσίαση του σχεδίου μας «Αριστοτέλη» για την Αυτοδιοίκηση αποφάσισε ότι ούτε στο συνέδριο της στην Καλαμάτα μπορούμε να συμμετάσχουμε και να συμβάλλουμε στον διάλογο, καθώς δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως δεν είναι ανάγκη να εξηγήσουμε τον συνταγματικό και πολιτειακό ρόλο του θεσμού των κομμάτων, γιατί απλά η διοίκηση της ΚΕΔΕ ως φερέφωνο της κυβέρνησης δεν θέλει να ακούσει τα κακώς κείμενά της και το πώς ο ίδιος ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης πρέπει να αλλάξει ριζικά, γεγονός που δεν τους βολεύει.»

Οι προτάσεις του σχεδίου «Αριστοτέλης»

Η ΕΛΑΣ έχει ήδη παρουσιάσει δημόσια το σχέδιο «Αριστοτέλης», καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης. «Η ΕΛΑΣ, μέσω του Τομέα Αυτοδιοίκησης, έχει ήδη καταθέσει δημόσια μέσω του σχεδίου Αριστοτέλης, συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης και έχει ανοίξει τον διάλογο με ένα σαφές και συγκροτημένο πλαίσιο θέτοντας τις βάσεις για μια ανοιχτή διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα και τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης. Από́ την μεριά της η ΚΕΔΕ αδιαφορεί και επικαλείται το πρόσχημα της δίκης της έννοιας της θεσμικότητας. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί που είναι οι Δήμοι: μέσα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες και στα ζητήματα που τους απασχολούν και στον διάλογο για την Αυτοδιοίκηση.»

Η αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά

Παράλληλα υπάρχει αιχμηρό υστερόγραφο με αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ανακοίνωσης του νέου κόμματός πριν από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. «Ας ελπίσουμε για το καλό της “θεσμικότητας” της ΚΕΔΕ μέχρι το συνέδριο στην Καλαμάτα να μην ανακοινώσει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, γιατί εκεί η γαλάζια ΚΕΔΕ δεν ξέρω πώς θα παίξει άμυνα σε εκτός έδρας γήπεδο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ.

«Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, αδιαφορώντας για τα «θεσμικά» τερτίπια όσων δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους.» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.