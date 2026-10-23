Στα τέλη Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσει το Προγραμματικό της Συνέδριο της ΕΛΑΣ, όπως έγινε γνωστό χθες, στη σύσκεψη των οργανωτικών στελεχών.

Σύσκεψη των οργανωτικών στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη (22/10), όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν το Προγραμματικό Συνέδριο, το Εθνικό Συμβούλιο, οι περιοδείες και οι δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης,ενημέρωσε τα στελέχη για την πορεία του κόμματος και τα επόμενα βήματα. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ο σχεδιασμός των επόμενων μηνών, με έμφαση στη διεύρυνση της παρουσίας του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ενημέρωσε τα στελέχη για την πορεία και τους στόχους της Συμπαράταξης και περιέγραψε τα βήματα για το επόμενο διάστημα.

Το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος θα συνεδριάσει στα τέλη Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο προς το Συνέδριο.

Στα τέλη Ιανουαρίου η Συμπαράταξη θα πραγματοποιήσει το Προγραμματικό της Συνέδριο, το μεγάλο ραντεβού όπου θα παρουσιάσει τη συνολική της πρόταση για την Ελλάδα. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα με στόχο ένα Συνέδριο με περιεχόμενο, πολιτική πρόταση και λύσεις.

Η εξωστρέφεια είναι πλέον προτεραιότητα. Το επόμενο διάστημα έρχεται καταιγισμός δράσεων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με τη Συμπαράταξη να ξεκινά περιοδείες σε κάθε γωνιά της χώρας. Στη σύσκεψη σχεδιάστηκαν οι επόμενες δράσεις, με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες και τα πραγματικά τους προβλήματα.

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Το μέλος του οργανωτικού γραφείου, Σωκράτης Ράτσης, παρουσίασε τα νέα μοντέλα επικοινωνίας που θα εφαρμόσει το κόμμα τους επόμενους μήνες και εκπαίδευσε τα στελέχη, ώστε το μήνυμα της Συμπαράταξης να φτάνει πιο καθαρά σε κάθε πολίτη.