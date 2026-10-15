«Ο ανταγωνισμός με τα άλλα κόμματα είναι θεμιτός, αλλά αυτά δεν είναι ο αντίπαλος της ΕΛΑΣ», είπε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Ως ανεπαρκή και με καθυστέρηση χαρακτήρισε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα, μιλώντας στο Action24. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολίτων δεν μπορεί να λάβει το επίδομα θέρμανσης.

«Όταν λέγαμε το αυτονόητο η κυβέρνηση μας χλεύαζε», είπε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης υπενθυμίζοντας ότι η ΕΛΑΣ είχε καταθέσει από την πρώτη στιγμή μια εργαλειοθήκη τεσσάρων μέτρων κατά της ακρίβειας. Μεταξύ αυτών ήταν η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε το πετρέλαιο κίνησης να πέσει στο 1,8 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,4 ευρώ.

Όπως εξήγησε, «η κυβέρνηση μπορούσε να το κάνει από την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από τη ρήτρα διαφυγής και χωρίς καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού το μέτρο βρισκόταν μέσα στον δημοσιονομικό χώρο. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός «ξέχασε» να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Τώρα, αφού κατάλαβε ότι η κοινωνία υποφέρει, έρχεται να παρέμβει πολύ καθυστερημένα, κάνοντας ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση που είχε προτείνει η ΕΛΑΣ».

Πρόσθεσε επίσης ότι «από το καλοκαίρι έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Ιταλία, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των διυλιστηρίων. Η ελληνική κυβέρνηση, αντίθετα, δεν άνοιξε καν αυτή τη συζήτηση». Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιαννάκη, «το κράτος έχει αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 λόγω του πληθωρισμού. Τα έσοδα αυτά έπρεπε να είχαν επιστραφεί πολύ νωρίτερα στους πολίτες για να βγει ο χειμώνας».

Για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, ο Μ. Χατζηγιαννάκης σημείωσε ότι «εξαιτίας του πληθωρισμού και της ονομαστικής αύξησης των αποδοχών, η συντριπτική πλειοψηφία δεν μπορεί να λάβει το επίδομα θέρμανσης. Ένας άνθρωπος με εισόδημα 1.300 ευρώ, όταν το μέσο ενοίκιο φτάνει τα 700 ευρώ, δεν το δικαιούται και αυτό είναι πρόβλημα». Υπογράμμισε επίσης ότι «η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι την ίδια εποχή ήταν πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή και ότι η διαφορά είναι τεράστια. Ωστόσο πρόσθεσε ότι όποια μέτρα ληφθούν για την ανακούφιση των πολιτών είναι θετικά, όμως έρχονται πολύ καθυστερημένα».

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«Η ΕΛΑΣ διεκδικεί την πρώτη θέση και την αλλαγή πολιτικής»

Για το ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, εξήγησε ότι αυτό σημαίνει να μην μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση από τον πρώτο γύρο, «κάτι που είναι αρκετά πιθανό». «Η ΕΛΑΣ διεκδικεί την πρώτη θέση και την ανατροπή της πολιτικής και στους δύο γύρους, προχωρώντας βήμα βήμα», είπα και τόνισε ότι, μετά από περίπου τέσσερις μήνες, «δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να μην δείχνει την ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση».

«Με απόφαση που ελήφθη μαζί με τον πρόεδρο, Αλέξη Τσίπρα, κλιμάκια, τομεάρχες και σχεδόν όλος ο κεντρικός μηχανισμός θα περιοδεύσουν σε όλη την Ελλάδα. Η περιοδεία ξεκίνησε από την Κρήτη αυτή την εβδομάδα, συνεχίζει στη Θεσσαλία την επόμενη, και στόχος είναι να καλυφθεί όλη η χώρα μέχρι τις γιορτές. Σκοπός είναι να ακούσουν τον κόσμο και να συνδιαμορφώσουν μαζί του την πολιτική ατζέντα, στο χωράφι, στο καφενείο και στον χώρο εργασίας», τόνισε.

«Δεν είμαστε παντογνώστες», είπε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Στο ερώτημα αν το κόμμα έχει φτάσει σε «ταβάνι» στις δημοσκοπήσεις, απάντησε «το αντίθετο», καθώς η εξόρμηση και η γνωριμία με τον κόσμο, με πολλά νέα στελέχη, μόλις ξεκινά.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ήταν σαφής: «Ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, οι πολιτικές του Κ. Μητσοτάκη. Ο ανταγωνισμός με τα άλλα κόμματα είναι θεμιτός, αλλά αυτά δεν είναι ο αντίπαλος της ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ δεν έχει καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και δεν κλείνει διαύλους επικοινωνίας, ενώ το αν θέλει να τους κλείσει το ΠΑΣΟΚ είναι δικό του ζήτημα».

Για το επεισόδιο Κωνσταντόπουλου, έκανε λόγο για «απαράδεκτη, σεξιστική και επιθετική στάση». Σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «έπρεπε να είχε προχωρήσει ο ίδιος σε ενέργειες για το στέλεχός του και ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Τέλος, για το ζήτημα των βουλευτών-τριων, υπενθύμισε ότι ο μοναδικός όρος της ΕΛΑΣ για την ένταξη κάποιου, πέρα από τη συμφωνία με τις πολιτικές της αρχές, είναι να μην είναι μέλος του Κοινοβουλίου. «Όποιος βουλευτής-τρια θέλει να ενταχθεί πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του. Όποιος νομίζει ότι θα την παραδώσει δύο ή τρεις μήνες πριν τις εκλογές, που θα γίνουν το αργότερο τον Μάιο ή Ιούνιο του 2027, δεν θα είναι με την ΕΛΑΣ. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κανόνας ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Πρόσθεσε ότι «η ΕΛΑΣ δεν τάζει θέσεις σε κανέναν και ότι το ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστεί».

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