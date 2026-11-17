Με το Συνέδριο και την προσυνεδριακή διαδικασία, περίοδο δηλαδή που θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προέδρου και οργάνων όργανα της ΕΛΑΣ, θα μπει εξ αντικειμένου τέλος στη συζήτηση περί «παλιών» ή «καινούργιων» που ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει, αφού πλέον τα μέλη του κόμματος δημοκρατικά θα επιλέξουν την ηγεσία του κόμματος.

Μια πολιτική δράση-ορόσημο για τη συνολική πορεία της ΕΛΑΣ, που θα της δώσει την απαραίτητη ώθηση προκειμένου να αποκτήσει «ρίζες» σε ολόκληρη χώρα και να συσπειρώσει γύρω της ευρύτερες δυνάμεις προοδευτικών πολιτών, αναμένεται να είναι το ιδρυτικό της Συνέδριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τι συνεδριακές διαδικασίες, τα μέλη θα εκλέξουν τον πρόεδρο της Συμπαράταξης, τα όργανα της, θα ψηφίσουν το καταστατικό της, των θέσεων και του προγράμματος διακυβέρνησης.

Η δεύτερη φάση οργανωτικής συγκρότησης

Από την ημέρα που ιδρύθηκε η ΕΛΑΣ, οι πολιτικοί της αντίπαλοι επιχειρούσαν να μειώσουν την αξία του νέου πολιτικού εγχειρήματος, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα «ΙΧ κόμμα», μια «μονοπρόσωπη ΕΠΕ Τσίπρα» και διάφορα άλλα τέτοια σχόλια.

Στην πραγματικότητα, υποτιμούσαν ή και προσπερνούσαν το γεγονός ότι δούλεψαν εκατοντάδες άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι να φτάσει η ώρα των αποκαλυπτηρίων, στο Θησείο, τον περασμένο Μάιο, αναφέρουν κορυφαία της στελέχη. Τα ίδια πρόσωπα, δηλώνουν ότι με τη διεξαγωγή του συνεδρίου μπαίνει τέλος στη συζήτηση αυτή.

Αυτή η συζήτηση, βέβαια, μικρή σημασία είχε για το εκλογικό σώμα, όπως φάνηκε από τις πρώτες κιόλας δημοσκοπήσεις όπου η ΕΛΑΣ «στρογγυλοκάθισε» στη δεύτερη θέση από την ώρα που ιδρύθηκε. Όπως και να έχει, σημασία έχει πλέον το μέλλον. Και στόχος της Συμπαράταξης είναι το Συνέδριο να αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός που θα λάβει τον χαρακτήρα πανστρατιάς και θα στείλει το μήνυμα για το «σάλπισμα» της αντεπίθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από την Αμαλίας θέλουν να μετατραπεί σε μια μεγάλη δημοκρατική γιορτή, όπου δεκάδες χιλιάδες μέλη και φίλοι της ΕΛ.Α.Σ θα συζητήσουν, θα αποφασίσουν και εν τέλει θα συνδιαμορφώσουν θέσεις και πρόγραμμα διακυβέρνηση με στόχο την πολιτική αλλαγή, για την αλλαγή πολιτικής στον τόπο.

Προφανώς και ο μεγάλος στόχος είναι η κινητοποίηση όλων των στελεχών και μελών, με πληθώρα προσυνεδριακών εκδηλώσεων που θα είναι επί της ουσίας και προεκλογικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη οι σκέψεις κάποιες εξ αυτών να πραγματοποιηθούν στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Από εκεί και πέρα, στοχεύουν μέσα από την προσυνεδριακή διαδικασία να γίνει ακόμη πιο ουσιαστικός ο διάλογος με τους πολίτες και η κινητοποίηση των δεκάδων χιλιάδων μελών να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση - όπως και στην κατεύθυνση της εγγραφής χιλιάδων νέων μελών.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, σε μια κλειστή σύσκεψη στελεχών της ΕΛΑΣ, παραμονή της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής (που είχε συνεδριάσει με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή τομεαρχών και μελών του Οργανωτικού Γραφείου) ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να εισηγήθηκε την αναγκαιότητα πραγματοποίησης του Συνεδρίου, άμεσα.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αιφνιδιάστηκαν όταν άκουσαν δημόσια την τοποθέτηση του προέδρου της Συμπαράταξης, καθώς γνώριζαν πως ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η πραγματοποίηση του ιδρυτικού Συνεδρίου να γίνει μετά τις εκλογές. Και αυτό γιατί υπήρχε ισχυρό ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Ο σχεδιασμός άλλαξε όταν έγινε σαφές ότι το Μαξίμου δεν επιθυμεί εκλογές με ανοιχτά καλοριφέρ», είναι η απάντηση που δίνουν τα στελέχη της ΕΛΑΣ, όταν ρωτιούνται για την αλλαγή του όλου σχεδίου. Πέρα, όμως, από την όποια διάθεση να αστειευτούν, η αλήθεια είναι πως στην Αμαλάις κατέστη σαφές ότι η οργανωτική συγκρότηση, ειδικά στην περιφέρεια, αποτελεί «κλειδί» για την εκλογική επιτυχία.

Και σε αυτό τον τομέα είχαν παρατηρηθεί «αρρυθμίες» ήδη από το καλοκαίρι. Επομένως, οι δύο κεντρικοί στόχοι που αναμένεται να τεθούν στο Συνέδριο, ξεκάθαροι. Αρχικά, θα πρέπει να στηθεί ισχυρό κόμμα με οργανώσεις και αυτοπρόσωπη παρουσία στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, θα πρέπει μέσω της προσυνεδριακής διαδικασίας να ενισχυθεί η εκλογική καμπάνια.

Τέλος στον διαχωρισμό

Με το Συνέδριο και την προσυνεδριακή διαδικασία, περίοδο δηλαδή που θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προέδρου και οργάνων όργανα της ΕΛΑΣ, θα μπει εξ αντικειμένου τέλος στη συζήτηση περί «παλιών» ή «καινούργιων» που ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει, αφού πλέον τα μέλη του κόμματος δημοκρατικά θα επιλέξουν την ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα, θα οριοθετηθεί το de facto πλαίσιο για τις πιθανές παραιτήσεις όσων θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ.