«Κατ’ επιστήμην βιωσόμεθα», θυμάστε κ. Γεωργιάδη; Τι συμβαίνει άραγε όταν κάποιος -και μάλιστα υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας- καταπατά τον επιστημονικό όρκο του; αναφέρει η τομεάρχισσα Παιδείας της ΕΛΑΣ.

Η Ιωάννα Λαλιώτου «σφάζει με το γάντι» τον Άδωνι Γεωργιάδη μετά τις ανιστόρητες δηλώσεις του ότι στο Πολυτεχνείο «δεν υπήρξαν νεκροί».

«Η σημερινή δήλωση του κ. Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου πέρα από βέβηλη και προσβλητική είναι και εντελώς ανιστόρητη: αρνείται την επιστημονική γνώση, παραποιεί την ιστορική αλήθεια και καλλιεργεί με επιμέλεια την ακροδεξιά προπαγάνδα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τομεάρχισσα Παιδείας της ΕΛΑΣ.

»Αναρωτιέται κανείς αν θυμάται ο κ. Γεωργιάδης τον όρκο που δώσαμε ως πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την τελετή καθομολόγησης αποφοίτων. Να του θυμίσουμε λοιπόν ότι ορκιστήκαμε τότε να υπηρετούμε την επιστημονική γνώση και την αλήθεια και να μην την παραποιούμε προς ίδιον (πολιτικό) όφελος. «Κατ’ επιστήμην βιωσόμεθα», θυμάστε κ. Γεωργιάδη; Τι συμβαίνει άραγε όταν κάποιος -και μάλιστα Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας- καταπατά τον επιστημονικό όρκο του για να εξυπηρετήσει τον ακροδεξιό λόγο του μίσους και του ψεύδους;

«Η 17η Νοεμβρίου του 1973 σήμανε την απαρχή της αποχουντοποίησης της εκπαίδευσης και των μηχανισμών παραγωγής της γνώσης και γύρισε τη σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ας αποτελέσουμε σήμερα ανάχωμα σε κάθε απόπειρα επιστροφής του ακροδεξιού σκοταδισμού» καταλήγει.