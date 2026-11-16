Λίγο πριν μπει στη λίστα και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, βάζουμε τους Τζέιμς Μποντ στη θέση τους.

Μόνο έξι ηθοποιοί στον κόσμο έχουν το προνόμιο να ανήκουν στο «κλειστό» κλαμπ εκείνων που υποδύθηκαν τον Τζέιμς Μποντ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο 7ος αν και η συγκεκριμένη είδηση δεν χαροποίησε και πολλούς. Το αντίθετο μάλιστα. Όπως και να χει αυτός θα αναλάβει και επίσημα τον ρόλο του πιο διάσημου Βρετανού κατασκόπου, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από το franchise και 20 ολόκληρα χρόνια αφού είχε ανακοινωθεί το δικό του όνομα ως πρωταγωνιστής.

Ποιος ήταν όμως ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ - και εδώ δεν περιλαμβάνεται ο υπέροχος Βρετανός ηθοποιός, Ντέιβιντ Νίβεν, που υποδύθηκε τον 007 στην παρωδία κατασκοπείας και όχι μέρος της επίσημης σειράς ταινιών της Eon Productions Casino Royale του 1967.

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Τζορτζ Λέιζενμπι

Ο Τζορτζ Λέιζενμπι ήταν ο χειρότερος Τζέιμς Μποντ γι’ αυτό και ελάχιστοι τον θυμούνται στον ρόλο στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Στην υπηρεσία της Α.Μ» («On Her Majesty's Secret Service») το 1969. Ήταν και η μόνη στην οποία εμφανίστηκε ως 007 και ίσως η σύγκριση να είναι άδικη. Παρόλα αυτά, για χρόνια, οι κριτικοί αντιμετώπιζαν με ειρωνεία την ερμηνεία του Αυστραλού μοντέλου και ηθοποιού στον ρόλο του κατασκόπου. Αλλά με τα χρόνια η ερμηνεία του έγινε cult και παρά την έλλειψη υποκριτικής εμπειρίας του Λέιζενμπι στον ρόλο, παραμένει απολαυστική.

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Ρότζερ Μουρ

Ο Ρότζερ Μουρ φόρεσε το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ επτά φορές. Εμφανίστηκε από το 1973 ως 1985 αλλά παραμένει ως μία αμφιλεγόμενη εκδοχή του ρόλου, η οποία κατά του κριτικούς συχνά παρεξηγείται από σύγχρονους θεατές των ταινιών. Ο λόγος είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι η δική του προσέγγιση στον χαρακτήρα ήταν εσκεμμένα υπερβολική, με μια διάθεση αυτοσαρκασμού και πλήρη επίγνωση του χιουμοριστικού στοιχείου. Ο Μουρ ενσάρκωσε έναν πιο ηλικιωμένο Μποντ, ο οποίος καλούνταν να αντιμετωπίσει σενάρια παγκόσμιας καταστροφής, με μια δόση ειρωνικής αποστασιοποίησης.

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Το γεγονός, μάλιστα, ότι τα συναισθήματά του σπάνια ξεπερνούν το επίπεδο μιας απλής ανησυχίας, αποτελεί μέρος της γοητείας των ταινιών του. Ωστόσο, κάθε ερμηνευτής του Μποντ πρέπει να κρίνεται με βάση το σύνολο της θητείας του στον ρόλο, και στην περίπτωση του Ρότζερ Μουρ η απόδοση στον ρόλο ήταν αρκετά ανομοιογενής.

Ντάνιελ Κρεγκ

Ο τελευταίος Μποντ, ο Ντάνιελ Κρεγκ έδωσε μία πιο ανθρώπινη και συχνά συναισθηματική εκδοχή του «μάτσο» ατρόμητου Μποντ. Άλλοι καιροί, άλλες συνθήκες. Υποδύθηκε τον διάσημο πράκτορα για 15 χρόνια από το 2005 ως το 2021 και εμφανίστηκε σε 5 ταινίες. Όταν ανακοινώθηκε πολλοί φανς του franchise ήταν έξαλλοι που η παραγωγή έκανε τον 007 τόσο ξανθό. Αλλά σύντομα οι αμφιβολίες και οι δεύτερες σκέψεις παραμερίστηκαν μετά την κυκλοφορία του Casino Royale. Έτσι ο Κρέγκ έγινε ο μακροβιότερος Μποντ στην ιστορία του σινεμά.

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Οι ταινίες με τον Ντάνιερλ Κρεγκ ήταν ευφυέστατες και γεμάτες δράση, αν και ο ίδιος ο ηθοποιός κατά καιρούς φαινόταν να έχει βαρεθεί με τον ρόλο του.

Τίμοθι Ντάλτον

Ο Τίμοθι Ντάλτον, όπως και Λέιζενμπι συχνά παραβλέπονται ως Τζέιμς Μποντ. Ίσως επειδή έκανε μόνο δύο ταινίες, από το 1987 ως το 1989. και στις δύο όμως υπήρξε ένα εξαιρετικό μείγμα του κατασκόπου των 80ς με τη χαλαρή διάθεση του Μποντ που αποτύπωσε στον φακό δύο δεκαετίες αργότερα ο Ντάνιελ Κρεγκ. Ο Τζέιμς Μποντ του Ντάλτον όμως ήταν πάντα άγριος αν και υποτιμημένος.

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Πιρς Μπρόσναν

Ο Πιρς Μπρόσναν ήταν ο τελευταίος Μποντ πριν αναλάβει τα ηνία ο Ντάνιελ Κρεγκ. Δυστυχώς για εκείνον η τέταρτη και τελευταία του ταινία ήταν το «Πέθανε μια άλλη μέρα» (Die Another Day) δεν ήταν και η καλύτερη. Έστω και αν στο πλευρό του ήταν η Χάλι Μπέρι, που η αλήθεια είναι ότι έδωσε έξτρα credits στην ταινία με την εμφάνισή της με το κλασικό μπικίνι του Bond girl. Ωστόσο, ο Μπρόσναν ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας τέλειος συνδυασμός σπιρτάδας, επικινδυνότητας και γοητείας, και αξίζει μεγαλύτερη αναγνώριση.

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Σον Κόνερι

Ο original είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Ο Σον Κόνερι είναι ο πρώτος ηθοποιός, που μετέφερε τις περιπέτειες και τα κατορθώματα του διάσημου 007 στην κινηματογραφική οθόνη. Ξεκίνησε με το Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον δρ. Νο το 1962 και συνέχισε στο franchise μέχρι το 1967 για να επιστρέψει ξανά το 1971 και 1983. Εμφανίστηκε συνολικά σε επτά ταινίες.

Κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ερμηνείες του Σον Κόνερι ως Μποντ. Ο Μποντ που ενσάρκωσε αποτελεί το απόλυτο πρότυπο ενός αυθεντικά cool τύπου και έκτοτε όλοι προσπαθούσαν να τον μιμηθούν.

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