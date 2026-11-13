Οι κρίσιμες λεπτομέρειες που δείχνουν ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον βγάζει την κάπα του Batman για να φορέσει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναδεικνύεται ως το νέο φαβορί στην κούρσα για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Γράφοντας στο Puck, ο Μάθιου Μπελόνι υποστηρίζει ότι οι ευνοϊκοί όροι συμβολαίου που λέει ότι έχουν προσφερθεί στον Πάτινσον, υποδηλώνουν ότι ο ηθοποιός, και πρωταγωνιστής αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους στο θρίλερ Primetime, είναι η επιλογή που προτιμά η Amazon MGM για τον ρόλο του νέου 007.

Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ενώ άλλοι ηθοποιοί στη λίστα έπρεπε να δεσμευτούν για τέσσερις ταινίες Μποντ, το συμβόλαιο του Πάτινσον απαιτούσε τρεις – και προσέφερε μια πολύ μεγαλύτερη (μη καθορισμένη) αμοιβή.



«Αυτό υποδηλώνει ότι το στούντιο είναι πρόθυμο ή ακόμα και πρόθυμο να θυσιάσει κάτι για να αποκτήσει έναν 'επώνυμο' αστέρα ώστε να ηγηθεί της πιο σημαντικής του κινηματογραφικής σειράς», αναφέρειο Μπελόνι.

Θυμίζουμε ότι το κάστινγκ όσο και τα τελικά δοκιμαστικά για τον νέο Τζέιμς Μποντ, έχει μετατραπεί σε κανονικό σίριαλ, τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πληροφορίες που έρχονταν από διάφορες πλευρές έκαναν λόγο για τέσσερις φιναλίστ: Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο' Κόνορ και ένας ακόμα του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί.

Στη συνέχεια, στο παιχνίδι της διαδοχής μπήκαν οι Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ, ενώ τη μια μέρα τον ρόλο «έπαιρνε» ο Τέρνερ, την άλλη μέρα ο Λόουντεν και την έτερη, ο Ο'Οκόνορ. Μέχρι που ο τελευταίος αποσύρθηκε (γιατί θέλει να πάρει λίγο χρόνο για τον εαυτό του) και ησυχάσαμε. Τρόπος του λέγειν δηλαδή, μέχρι να σκάσει η επόμενη ανατροπή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάθε υποψήφιος έχει συμφωνήσει με κάποιους όρους, πριν ξεκινήσει η διαδικασία δοκιμών – αυτό που ο Μπελόνι αποκαλεί «δοκιμαστικές συμφωνίες» – και ο ίδιος υποθέτει ότι οι παραγωγοί δεν ήταν απολύτως ικανοποιημένοι με την αρχική τριάδα της λίστας (που αναφέρθηκε και πιο πάνω), για να επιτρέψουν σε πιο διάσημα ονόματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το Bond 26 θα είναι η πρώτη ταινία από την Amazon MGΜ. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ του Dune και το σενάριο ο Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders.

Μετά τη συμμετοχή του σε πολλές επιτυχημένες ταινίες, όπως το Twilight, το Harry Potter, το The Batman, το Dune, ακόμα και στην Οδύσσεια του Νόλαν ως Αντίνοος, είναι ο πιο προβεβλημένος από τους υποψηφίους – κάτι που πιθανότατα θα του είχε στοιχίσει όταν η Eon είχε ακόμα τον έλεγχο και την πολιτική ότι ο Μποντ ήταν μεγαλύτερος σταρ από οποιονδήποτε ηθοποιό.

Ο Μπελόνι αναφέρει αυτό μπορεί πλέον να μην ισχύει: «Καμία σειρά ταινιών δεν είναι πλέον αδιάβλητη – όλα είναι τρωτά και οι περισσότερες παραγωγές μπορούν να ωφεληθούν από ένα στοιχείο προστιθέμενης αξίας, όπως είναι για παράδειγμα ένας καθιερωμένος και διάσημος σταρ».

Με πληροφορίες από The Guardian





