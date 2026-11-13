Μαζί με τον Τζιμ Καβίζελ που είχε υποδυθεί τον Ιησού στα Πάθη του Χριστού με συμπρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι.

H Ντέβα Κασέλ, κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ, θα ενσαρκώσει την Παναγία στη νέα ταινία «Έτος Μηδέν: Η Γέννηση του Χριστού» (Zero A.D.: The Birth of Christ).



Tη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Αλεχάνδρο Μοντεβέρδε του Sound of Freedom, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι: Σαμ Γουόρθινγκτον, Μπεν Μέντελσον, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και ο Τζιμ Καβίζελ ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός από το ρόλο του ως Ιησούς Χριστός στην ταινία του Μελ Γκίμπσον το 2004, Τα Πάθη του Χριστού όπου είχε συμπρωταγωνίστησει με την Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Μαγδαληνή.

Η ιστορία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Σφαγής των Νηπίων και επικεντρώνεται στην προσπάθεια της Μαρίας και του Ιωσήφ να προστατεύσουν και να σώσουν τον νεογέννητο Ιησού από το μένος του Ηρώδη.

Στην σύνοψη της επερχόμενης ταινίας αναφέρεται:

«Μια αυτοκρατορία σε παρακμή. Ένας ηγεμόνας κυριευμένος από τον φόβο. Ένα άστρο που ανατέλλει πάνω από τη Βηθλεέμ.

Όταν γεννιέται ο Ιησούς, ο τρόμος του Ηρώδη ξεσπά στη σφαγή των νηπίων, και η Μαρία πρέπει να προστατεύσει το παιδί που προορίζεται να σώσει τον κόσμο.

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Καθώς η βία εξαπλώνεται και η ελπίδα τρεμοσβήνει, αρχίζει η πραγματική μάχη — όχι για έναν θρόνο, αλλά για την ψυχή της ανθρωπότητας».



Σημειώνεται ότι ο Καβίζελ, από Ιησούς στα Πάθη του Χριστού το 2004, γίνεται αγνώριστος ως Ηρώδης στην ταινία του Μοντεβέρδε.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες, στις 10 Δεκεμβρίου.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ:

{https://youtu.be/gDpOVgTHeyk?si=Zb2pHEKxkGWX8TXa}