Ενώ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εγκρίνει την αναδρομική αναγνώριση του προσόντος, οι απόφοιτοι δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες κατάταξης εκπαιδευτικών.

Χωρίς λύση παραμένει το ζήτημα της αναγνώρισης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το Υπουργείο Παιδείας να επικαλείται τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου.

Το θέμα επαναφέρει η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη που σύμφωνα με το epiruspost.gr είχε καταθέσει στις 31 Ιουλίου 2026 σχετική Αναφορά, ζητώντας νομοθετική ή άλλη ρύθμιση που θα αποκαθιστούσε την εκκρεμότητα για τους αποφοίτους των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 έως και 2018-2019.

Το πρόβλημα αφορά την αναδρομική αναγνώριση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ώστε οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις σχετικές βεβαιώσεις στις διαδικασίες πρόσληψης εκπαιδευτικών και να λάβουν την αντίστοιχη μοριοδότηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα, με την απόφαση 1196/23.06.2026, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων με αναδρομική ισχύ για τους αποφοίτους των συγκεκριμένων ετών. Ωστόσο, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς αναγνωρίζει μεν ότι η απόφαση της Συγκλήτου καλύπτει αναδρομικά την παιδαγωγική επάρκεια, αλλά επισημαίνει ότι αυτή εκδόθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχώρησαν στην αξιολόγηση και καταχώριση του συγκεκριμένου προσόντος στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ. Όπως αναφέρεται στην απάντηση, κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν υπήρχε σε ισχύ το σχετικό έγγραφο που θα επέτρεπε την καταχώριση της παιδαγωγικής επάρκειας. Έτσι, ενώ το Πανεπιστήμιο έχει εγκρίνει την αναδρομική αναγνώριση του προσόντος, οι απόφοιτοι δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες κατάταξης εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Όλγα Γεροβασίλη υποστηρίζει ότι με τη στάση αυτή το Υπουργείο παραγνωρίζει στην πράξη την αναδρομική ισχύ των βεβαιώσεων και ζητά να υπάρξει άμεση λύση, ώστε οι απόφοιτοι να μην υποστούν απώλεια μοριοδότησης για ένα προσόν που το ίδιο το Πανεπιστήμιο αναγνώρισε ότι διαθέτουν.

Το ζήτημα πλέον αφορά όχι μόνο την αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας, αλλά και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει διοικητική ρύθμιση που θα επιτρέψει στους συγκεκριμένους αποφοίτους να αξιοποιήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την αναδρομική απόφαση της Συγκλήτου.