«Θέλω οι νέοι να απολαμβάνουν τη φοιτητική ζωή σε ασφαλείς χώρους» τόνισε η υπουργός Παιδείας, αναφερόμενη στο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης σε πέντε κεντρικά πανεπιστήμια.

Νέο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, με την εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, καμερών και μηχανισμών ελεγχόμενης πρόσβασης, προανήγγειλε η υπουργός Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στο OPEN, η υπουργός αναφέρθηκε στις νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται με αφορμή τη βίαιη επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, έως το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός, προϋπολογισμού σχεδόν 25 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση της προστασίας σε πέντε πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Οι σχετικές παρεμβάσεις προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός του 2027.

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«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η βία να ακυρώνει όσα κατακτούν τα πανεπιστήμιά μας»

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, η βία και οι απειλές δεν μπορούν να επισκιάζουν το έργο που πραγματοποιείται καθημερινά στα ελληνικά ΑΕΙ, τις διεθνείς συνεργασίες, τα νέα προγράμματα σπουδών, την αναβάθμιση των υποδομών και τις προσπάθειες των φοιτητών και των πανεπιστημιακών.

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«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους, την αντιμετώπιση χρόνιων καταλήψεων και την ενεργοποίηση ποινικών και πειθαρχικών διαδικασιών για σοβαρά περιστατικά βίας.

Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι το εγχείρημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν λειτούργησε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, ξεκαθαρίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις.

Ασφάλεια στα πανεπιστήμια: 25 εκατ. ευρώ για σύγχρονα συστήματα προστασίας – Οι ανακοινώσεις Ζαχαράκη

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί μεγάλος διεθνής διαγωνισμός, προϋπολογισμού σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προστασίας σε πέντε πανεπιστήμια με αυξημένες ανάγκες ασφάλειας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Το σχέδιο περιλαμβάνει συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης και πρόσθετες παρεμβάσεις φύλαξης, με στόχο την υλοποίησή του εντός του 2027.

Η Υπουργός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος διαμορφώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ).

Ήδη έχουν διαμορφωθεί επικαιροποιημένες κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να ενσωματώσουν στα σχέδια ασφάλειάς τους τα 24 πανεπιστήμια της χώρας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας, αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και την ασφαλή εκκένωση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.