Ακόμη μία ημέρα γιορτής συμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η ημέρα είναι αφιερωμένη, μεταξύ άλλων, στους Αγίους Ολυμπά και Ροδίωνα, καθώς και στον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη.

Ποια ονόματα γιορτάζουν στις 10 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την τιμητική τους έχουν οι: