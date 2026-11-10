Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η ημέρα είναι αφιερωμένη, μεταξύ άλλων, στους Αγίους Ολυμπά και Ροδίωνα, καθώς και στον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη.
Ποια ονόματα γιορτάζουν στις 10 Νοεμβρίου
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την τιμητική τους έχουν οι:
- Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα
- Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη
- Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος
- Ροδούλα, Ροδιά, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροζίτα
- Ηρωδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα, Ηρωδιανός
- Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία
- Εραστός, Εράστη, Εραστή
- Μίλος, Μίλης, Μίλων
- Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη