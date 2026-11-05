Στο βίντεο της επίθεσης αποτυπώνονται σκηνές φωτιάς και ένα άτομο που καίγεται και τρέχει για να σωθεί.

Σοκαριστικές εικόνες από την επίθεση που σημειώθηκε στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, το μεσημέρι της Τετάρτης, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το βίντεο από την παράταξη ΕΑΑΚ καταγράφει τη στιγμή που εκτοξεύεται μολότοφ, με αποτέλεσμα ένας φοιτητής να τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στον χώρο επικρατεί πανικός.

Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές της επίθεσης, κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης. Κουκουλοφόροι, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν κράνη, εμφανίζονται να κινούνται στον χώρο, ενώ ακούγονται κραυγές και φωνές από τους παρευρισκόμενους.

Η ένταση κλιμακώνεται όταν εκτοξεύεται μολότοφ, με έναν φοιτητή να τυλίγεται στις φλόγες και να προσπαθεί να απομακρυνθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν μολότοφ, ρόπαλα και τσεκούρι, ενώ συνολικά τρία άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες φέρουν εγκαύματα και τραύματα από τσεκούρι.

Το βίντεο της επίθεσης στους φοιτητές

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Οι φοιτητές από τα ΕΑΑΚ καταγγέλλουν παρακρατική επίθεση

Όπως σημειώνουν οι φοιτητές της παράταξης ΕΑΑΚ «Ομάδα 50 ατόμων, που αυτοπροσδιορίστηκαν ως "αναρχικοί ", επιτέθηκαν στο Μαθηματικό με εξοπλισμό που περιλάμβανε ακόμα και τσεκούρι, και δεν δίστασαν να ρίξουν μολότοφ στον κεντρικό διάδρομο της Φυσικομαθηματικής Σχολής εν ώρα μαθημάτων. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 φοιτητών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τραύματα από τσεκούρι και εγκαύματα. Οι συνάδελφοι αγωνιστές είναι καλά στην υγεία τους και επιβεβαιώνουν πως οι φοιτητές δεν τρομοκρατούνται από τέτοιες θρασύδειλες επιθέσεις.

Δεκάδες Φοιτητικοί Σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα καταγγέλλουν την παρακρατική αυτή επίθεση και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν να εξελιχθούν οι κρατικοί σχεδιασμοί που στοχεύουν στον περιορισμό των εορτασμών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τέτοιες επιθέσεις στρέφονται εναντίον του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος και συμβάλλουν σε αυτούς τους κρατικούς σχεδιασμούς, προσφέροντας τα προσχήματα για το κατασκευασμένο κυβερνητικό αφήγημα περί "ανομίας στα πανεπιστήμια". Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και θα σταθεί συσπειρωμένο απέναντι σε κρατικούς και παρακρατικούς σχεδιασμούς.»