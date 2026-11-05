Η αντίδραση Δούκα μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Με σαρκασμό σχολίασε ο Χάρης Δούκας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, τόσο σε ό,τι αφορά στα αιτήματα των δήμων, όσο και για τις απευθείας αναθέσεις.

«Ο κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε τους αιρετούς στην αυτοδιοίκηση να μειώσουν τις απευθείας αναθέσεις και τις προσλήψεις εκτάκτων εργαζομένων. Καλά ακούσατε, ο πρωθυπουργός που τα έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό», σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτηση.

Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα των δημάρχων, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός βρήκε δίκαια πολλά από αυτά, είπε ότι θα τα εξετάσει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

«Μας είπε και πότε θα γίνει αυτό: Όταν ηρεμήσουν οι αγορές και αποκατασταθεί η παγκόσμια ειρήνη… Καλή μας τύχη», ήταν το σχόλιο του Χάρη Δούκα.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

{https://x.com/h_doukas/status/2118385574998327308}