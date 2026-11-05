Το Forefront Concept είναι σχεδιασμένο για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές, επιτρέποντας την εκτέλεση αποστολών εξ αποστάσεως σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή δύσκολης πρόσβασης.

Το Renault Group και η John Cockerill παρουσιάζουν το Forefront Concept, μια καινοτόμο, ευέλικτη πλατφόρμα εδάφους με δυνατότητα τηλεχειρισμού. Συνδυάζει την τεχνογνωσία του Ομίλου Renault, στον σχεδιασμό κινητών πλατφορμών και τη βιομηχανική παραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της John Cockerill στον τομέα της άμυνας. Στόχος είναι μια λύση με διακριτά πλεονεκτήματα: ένα αρθρωτό όχημα εδάφους που μπορεί να περάσει γρήγορα σε βιομηχανική παραγωγή με ελεγχόμενο κόστος, προσφέροντας ιδιαίτερη ευελιξία κίνησης και υψηλές εκτός δρόμου δυνατότητες, καθώς και δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης σε ποικιλόμορφα εδάφη.

Είναι μια τηλεχειριζόμενη πλατφόρμα εδάφους με τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση και δύο ηλεκτροκινητήρες. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή κινητικότητα, εξαιρετική ευελιξία ελιγμών και κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες σε κάθε είδους έδαφος. Με τηλεχειριζόμενη και αθόρυβη λειτουργία, το πρωτότυπο έχει ως στόχο μια αυτονομία περίπου 400 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί με σύστημα range extender. Έτσι, μπορεί να υποστηρίζει επιχειρήσεις εξ αποστάσεως, ακόμη και στα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα.

Με στόχο το ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνου, έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών χρήσεων, όπως: υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας, αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, επιχειρήσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, υποστήριξη πυρών και εκκένωση. Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολιτικές εφαρμογές, ιδίως για επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας, στην εφοδιαστική αλυσίδα και για παρεμβάσεις σε περιορισμένους ή επικίνδυνους χώρους εργασίας.

Δύο συμπληρωματικοί τομείς βιομηχανικής τεχνογνωσίας

Το Forefront Concept αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Ομίλου Renault και της John Cockerill, που αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Όμιλος Renault σχεδίασε την κινητή πλατφόρμα, συνεισφέροντας με την εμπειρία του στην ανάπτυξη αρθρωτών αρχιτεκτονικών, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση δοκιμασμένων εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Σε συνδυασμό με τις αρχές του «design-to-cost» και τη δυνατότητα παραγωγής (design-to-manufacturing), η προσέγγιση αυτή βελτιστοποιεί το κόστος και τους χρόνους εξέλιξης, ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με την υποστήριξη μιας ισχυρής εφοδιαστικής αλυσίδας.

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Αξιοποιώντας εμπειρία άνω των 15 ετών στον εξηλεκτρισμό, ο Όμιλος Renault συνεισφέρει επίσης με την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία του στα συστήματα κίνησης και τις μπαταρίες, με στόχο την επίτευξη υψηλών επιδόσεων, ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων επιτρέπει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας υψηλών επιδόσεων, οικονομικά ανταγωνιστικής και ικανής να περάσει γρήγορα σε βιομηχανική παραγωγή.

Η εταιρεία John Cockerill σχεδίασε τις λειτουργίες τηλεχειρισμού για σύνθετα περιβάλλοντα και αυτονομίας του πρωτοτύπου, συνεισφέροντας, παράλληλα, με την τεχνογνωσία της στη στρατιωτική προσαρμογή οχημάτων και στην επιχειρησιακή υποστήριξη. Η εμπειρία της στα θωρακισμένα οχήματα και στα αμυντικά συστήματα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα του Forefront Concept, καθώς και την προσαρμοστικότητά του στις απαιτήσεις του πεδίου. Στο πλαίσιο του έργου, η John Cockerill έχει αναπτύξει αρθρωτές και επεκτάσιμες λύσεις τηλεχειρισμού και αυτονομίας, με απώτερο στόχο να μπορεί η πλατφόρμα να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ασφαλή και προστατευμένη λειτουργία των συστημάτων της.

Το Forefront Concept αναπτύχθηκε με τη συμβολή των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων

“Το Forefront Concept, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη John Cockerill, καταδεικνύει τη συμβολή που μπορεί να έχει η βιομηχανική και τεχνολογική τεχνογνωσία του Ομίλου Renault σε έναν στρατηγικό τομέα, όπως τα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, τα οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρουν πολλαπλές εφαρμογές τόσο στον πολιτικό, όσο και στον στρατιωτικό τομέα”.

François Provost, CEO, Renault Group

“Χάρη στην αρθρωτή, ανοικτή και επεκτάσιμη ρομποτική αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, περιορίζοντας, παράλληλα, την έκθεση των στρατιωτών στον κίνδυνο. Με το Forefront Concept, η John Cockerill αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στη ρομποτική, στις στρατιωτικές εφαρμογές και στα αυτόνομα συστήματα, για να προσφέρει μια ανθεκτική λύση υψηλών επιδόσεων, η οποία μπορεί να περάσει γρήγορα σε βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας”.

Jean-Luc Maurange, CEO, John Cockerill