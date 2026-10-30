Σταθερή προτεραιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης πρέπει να είναι για την ΕΛΑΣ η στήριξη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ανάγκη να αντιμετωπίζεται η εθνική άμυνα ως υπόθεση που αφορά το σύνολο της χώρας και όχι ως μέσο κομματικής προβολής υπογραμμίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή τις κυβερνητικές δηλώσεις μετά τη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η επέτειος του «Όχι» αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας, ενώ η στρατιωτική παρέλαση αναδεικνύει την προσφορά και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι αμυντικές δαπάνες καλύπτονται από τους πόρους και τις θυσίες των πολιτών και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κομματικής αξιοποίησης.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να ενημερώσει αναλυτικά τα πολιτικά κόμματα για την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Ειδικότερα, ζητά να παρουσιαστούν οι προμήθειες που έχουν ολοκληρωθεί, το συνολικό κόστος τους, οι συμβάσεις που παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς και οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τις δαπάνες συντήρησης και επιχειρησιακής υποστήριξης των οπλικών συστημάτων, αλλά και για το ποσοστό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα σχετικά προγράμματα.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η παράταξη ζητά συγκεκριμένα δεδομένα για τις παραιτήσεις και τις αποχωρήσεις στελεχών, τις ελλείψεις προσωπικού και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη βελτίωση των αποδοχών, των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προοπτικών των στρατιωτικών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αμυντική θωράκιση της χώρας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, αλλά και από το προσωπικό που καλείται να τα χειρίζεται και να τα υποστηρίζει. Για τον λόγο αυτό, η μέριμνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της πολιτείας.