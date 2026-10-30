Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Τρίτη, όμως είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς και εκ των προτέρων.

Μαζική είναι η προσέλευση των Αμερικανών στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ήδη καταγράφεται αριθμός ρεκόρ σχεδόν 48 εκατ. Αμερικανών έχουν ήδη ψηφίσει στις εκλογές, με υψηλή αύξηση της συμμετοχής σε πολλές κρίσιμες Πολιτείες.

Τα στοιχεία καταγράφουν πως περισσότεροι Δημοκρατικοί παρά Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι έχουν ασκήσει μέχρι τώρα το εκλογικό δικαίωμά τους. Το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντας έχει μετρήσει μέχρι τώρα 47.922.669 πρόωρες ψήφους σε πανεθνικό επίπεδο. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, με 45,9 εκατομμύρια ψήφους.

Συνολικά στις ενδιάμεσες εκλογές, που αρχίζουν επίσημα την Τρίτη, στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται 226 εκατ. Αμερικανοί, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη, όμως είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς και εκ των προτέρων.

Η αύξηση στην προσέλευση των ψηφοφόρων είναι ιδιαίτερα εμφανής σε πολιτείες που θεωρούνται αμφίρροπες. Στο Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο ελπίζει να βάλει τέλος σε τρεις δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας, πάνω από από 6 εκατ. άνθρωποι είχαν ήδη ψηφίσει μέχρι την Τετάρτη. Η αυτοπρόσωπη συμμετοχή αυξήθηκε κατά περίπου 50% σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022.

Σημαντική είναι η προσέλευση επίσης στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα ενώ στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο αριθμός των πρόωρων ψήφων την περασμένη εβδομάδα ήταν μεγαλύτερος σχεδόν κατά δύο τρίτα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

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Δημοκρατικοί, Αφροαμεριανοί και ισπανόφωνοι

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί είναι σημαντικά περισσότεροι από τους Ρεπουμπλικάνους που επιλέγουν να ψηφίσουν πρόωρα: περίπου 44%, έναντι 31% και 25% για τους ανεξάρτητους ή εκείνους που στηρίζουν μικρότερα κόμματα.

Αυξημένη είναι και η συμμετοχή των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων, στις πολιτείες που ανακοινώνουν στοιχεία των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντως, οι αριθμοί αυτοί δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως ένδειξη του τελικού αποτελέσματος καθώς δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί θα πάνε στις κάλπες ανήμερα των εκλογών, την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2022, παρατηρήθηκε πως οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κυρίως ανήμερα των εκλογών, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει το μέχρι στιγμής προβάδισμα των Δημοκρατικών. Παράλληλα, η αυξημένη μέχρι στιγμής συμμετοχή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι αυξημένη και η συνολική συμμετοχή.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ