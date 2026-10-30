Εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στο Ιλινόις, ενδέχεται να γίνει ο πρώτος ποντίφικας που θα συμμετάσχει σε εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' ζήτησε να ψηφίσει δι' αλληλογραφίας στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου.

Όπως προκύπτει, θα είναι ο πρώτος ποντίφικας, ο οποίος ψηφίζει σε βουλευτικές εκλογές. Ο Λέων είναι ακόμη κάτοικος Σικάγου, στην αμερικανική πολιτεία του Ιλινόι και ζήτησε να μπορέσει να ασκήσει κανονικά το εκλογικό του δικαίωμα. Η πρώτη που έκανε αναφορά στην είδηση, είναι η αμερικανική εφημερίδα Chicago Sun-Times, προσθέτοντας ότι η σχετική αίτηση έγινε στις 3 Οκτωβρίου.

O εκλογικός φάκελος εστάλη στην κατοικία του στο Σικάγο και, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ, την περασμένη εβδομάδα, ο Τζον Πρέβοστ, ο αδελφός του πάπα ο οποίος επισκέφθηκε το Βατικανό, φέρεται να του τον παρέδωσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας ψήφισε στις αμερικανικές εκλογές του 2012, του 2014, του 2018 και του 2024. Παράλληλα, εξέφρασε την προτίμησή του σε αναμετρήσεις για την επιλογή ρεπουμπλικανών υποψηφίων το 2012, το 2014 και το 2016, και για εκείνη των δημοκρατικών το 2008 και το 2010.

Η σχέση του με τον Τραμπ

Ο Πάπας Λέων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν έρθει επανειλημμένα σε δημόσια αντιπαράθεση μετά την εκλογή του πρώτου στο παπικό αξίωμα. Οι διαφωνίες τους αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πόλεμο στο Ιράν, τη μεταναστευτική πολιτική και τη Βενεζουέλα.

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Ο Πάπας έχει ασκήσει έντονη κριτική στις μαζικές απελάσεις και στον χωρισμό οικογενειών μεταναστών, ενώ έχει εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, έχει αντιταχθεί σθεναρά στις στρατιωτικές επιθέσεις και στις ένοπλες συγκρούσεις.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ δέχθηκε επικρίσεις όταν χαρακτήρισε τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας «καταστροφικό για την εξωτερική πολιτική» και δημοσίευσε μια εικόνα AI, στην οποία ο ίδιος εμφανιζόταν ως Ιησούς Χριστός. Στη συνέχεια η εικόνα διαγράφηκε.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο κατά τον οποίο ο Πάπας εξέφραζε τις ανησυχίες του για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Λέων απάντησε ευθέως στην επίθεσή του, κατά τη διάρκεια της πτήσης του παπικού αεροσκάφους προς την Αλγερία, σύμφωνα με το Associated Press.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε να μιλήσω με δυνατή φωνή για το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο υπηρετεί η Εκκλησία», δήλωσε ο Πάπας.

Ο Πάπας Λέων επέστρεψε στο Βατικανό στις 18 Οκτωβρίου, τέσσερις ημέρες μετά την αφαίρεση τμήματος του δεξιού πνεύμονά του.

Η χειρουργική επέμβαση επιβεβαίωσε ότι πάσχει από αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, έναν από τους συχνότερους τύπους καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου.

Ο Πάπας έχει αρχίσει σταδιακά να επανέρχεται στα δημόσια καθήκοντά του.