Μόνο αυτό χρειάζεται για να είσαι πνευματικά διαυγής ώστε να διοικήσεις μία χώρα; αναρωτήθηκε ο Φάλον μετά τις δηλώσεις Τραμπ.

Με μία πολύ εύστοχη ερώτηση ο Τζίμι Φάλον «έσφαξε με το γάντι» για μία ακόμα φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει να καυχιέται ότι αριστεύει στα γνωστικά τεστ.

Ο Τζίμι Φάλον στο σόου του παράθεσε βίντεο με τον Τραμπ να καυχιέται σε προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο ότι πέρασε τρεις φορές γνωστικό τεστ για ζώα.

«Υπήρχε ένα λιοντάρι, μία αρκούδα, ένα φίδι και μια καμήλα. Μου είπαν ποιο είναι το φίδι; Είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ. Το πέρασα και τις τρεις φορές. Αρίστευσα» είπε ο Τραμπ.

«Αυτό είναι το τεστ, που κάνουν για δουν αν είσαι πνευματικά διαυγής για να κυβερνήσεις τη χώρα; Να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα σε μία καμήλα και ένα φίδι; Παρεμπιπτόντως γιατί σε βάζουν να το κάνεις ξανά και ξανά;» διερωτήθηκε ο Φάλον με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

«Εννοώ να κάνουν κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο», συνέχισε ο Φάλον και ακούστηκε ο Τραμπ από την ίδια προεκλογική εκστρατεία να λέει «(το τεστ) άρχιζε με το να κοιτάω τον πισινό του».

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Άστο ξέχνα το ξέχνα το, συνέχισε ο Φάλον γελώντας.

{https://x.com/FallonTonight/status/2116011239729975473}