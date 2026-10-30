Πώς διαμορφώνεται η ελάφρυνση για τους καταναλωτές ανά λίτρο καυσίμου.

Παρατείνονται έως τις 15 Νοεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα, με αμετάβλητο το ύψος της ενίσχυσης που ίσχυε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση παρατείνει έως τις 15 Νοεμβρίου την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη.

Καύσιμα: Η επιδότηση στην αντλία

Από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής:

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης

15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης

10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

Μέτρα για τα καύσιμα: Η ελάφρυνση για τους καταναλωτές

Πέρα από την επιδότηση στην αντλία, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο υπουργείων.

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Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κυβέρνηση «συνεχίζει να παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να «παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα» για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 897 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου, συμπληρώνουν τα δύο υπουργεία.