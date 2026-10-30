Ο φούρνος στο Σόχο όπου ένα καρβέλι ψωμί κοστίζει 60 δολάρια.

Αν μπει κάποιος απροετοίμαστος στο RYE, λογικά θα μείνει έκπληκτος ακούγοντας πόσο κοστίζει ένα καρβέλι ψωμί σικάλεως: 60 δολάρια.

Ο εν λόγω φούρνος στο Σόχο της Νέας Υόρκης πουλάει μόνο ένα είδος ψωμιού. Είναι 100% ψωμί σικάλεως με προζύμι, λέει στο CNN ο συνιδρυτής της επιχείρησης, Τιμ Άουερ. Περιέχει μόνο βιολογικό αυστριακό αλεύρι σικάλεως, νερό, αλάτι και απαιτεί πολύ χρόνο, συμπληρώνει.

Για ένα καρβέλι απαιτούνται περίπου δύο ημέρες. Μετά την προετοιμασία, ψήνεται για 70 λεπτά και στη συνέχεια πρέπει να «ξεκουραστεί» για έως 12 ώρες, προτού κοπεί.

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Η συνταγή είναι από τον φούρνο που είχε ο προπάππους του Τιμ Άουερ στην Αυστρία. Εκεί, σήμερα, ο πατέρας του, Μάρτιν Άουερ, έχει περίπου 40 καταστήματα. Γιατί όμως στην Αυστρία μια μεγάλη φραντζόλα κοστίζει λιγότερα από 15 ευρώ και στη Νέα Υόρκη φτάνει στα 60 δολάρια;

«Είναι προφανές. Το κόστος για να φέρεις εδώ τα σιτηρά, οι λειτουργικές δαπάνες στη Νέα Υόρκη, προσπάθεια για το ψωμί… και είναι ένα μεγάλο ψωμί», απαντά ο Τιμ Άουερ. Πελάτες που μίλησαν στην κάμερα του CNN παραδέχθηκαν ότι το ψωμί είναι ακριβό, αλλά πρόσθεσαν ότι αξίζει τα χρήματα. Ο φούρνος πουλάει και φέτες, με διάφορες γαρνιτούρες, που κοστίζουν από 6 έως 14 δολάρια.

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Ο Τιμ Άουερ λέει ότι δεν θέλει ο κόσμος να επικεντρωθεί στην τιμή. «Υπάρχουν πολλά πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να πει κάποιος για το ψωμί, πέρα από την τιμή. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο τύπος ψωμιού. Πολλοί θεωρούν ανθυγιεινό το ψωμί, επειδή οι περισσότεροι τύποι είναι. Αν αλλάξουμε αυτό το αφήγημα και δείξουμε πόσο θρεπτικό είναι, αυτό θα αποτελεί επιτυχία», καταλήγει.

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