Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,15%.

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,15%, ενώ σε μηνιαία βάση κατέγραψε απώλειες 4,36%, διακόπτοντας το σερί έξι ανοδικών μηνών. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 424,72 εκατ. ευρώ, έναντι 450,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο στα 55,17 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, 48,15 εκατ. ευρώ αφορούσαν 32 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ οι τράπεζες συγκέντρωσαν συναλλαγές 293,73 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 60 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας τη μικτή εικόνα της αγοράς.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,56%, στις 3.023,7 μονάδες, ολοκληρώνοντας τον Οκτώβριο με απώλειες 9,61%. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.702,2 μονάδες, μειωμένος κατά 0,23%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 0,12%, στις 3.082,1 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά 2,57%, στα 15,73 ευρώ, και η Πειραιώς κατά 2,1%, στα 9,80 ευρώ, με τζίρο 66,1 εκατ. και 97,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,49 ευρώ, με πτώση 0,44%, ενώ η Eurobank υποχώρησε κατά 0,4%, επίσης στα 4,49 ευρώ. Η Optima έχασε 3,3%, η Credia 1,05% και η Τράπεζα Κύπρου 0,94%.

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 2,94%, στα 56,10 ευρώ, η Motor Oil σημείωσε άνοδο 2,83%, στα 67,25 ευρώ, και η Helleniq Energy κέρδισε 1,86%, στα 18,10 ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΤΕ με 1,51%, η ΕΛΧΑ με 1,74%, η ΕΥΔΑΠ με 1,18% και η Allwyn με 1,11%.

Αντίθετα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε πτώση 4,61%, στα 12,21 ευρώ, και η Aegean υποχώρησε κατά 1,10%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 2,16%, ενώ Intracom και Alter Ego έχασαν 2,1% και 2,3% αντίστοιχα. Ξεχώρισε η Frigoglass με άνοδο 7,99%.