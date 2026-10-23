Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 733,03 εκατ. ευρώ, έναντι 332,97 εκατ. ευρώ την προηγούμενη ημέρα.

Σημαντικές απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις και την αξία των συναλλαγών να αυξάνεται αισθητά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.530,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%, έχοντας υποχωρήσει ενδοσυνεδριακά έως τις 2.513,9 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 3,18%, ενώ οι τράπεζες έχασαν συνολικά 6,6%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 733,03 εκατ. ευρώ, έναντι 332,97 εκατ. ευρώ την προηγούμενη ημέρα. Σημαντική συμβολή είχε πακέτο 59,5 εκατ. μετοχών της Eurobank, αξίας 246,95 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της συνεδρίασης, 27 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 77 υποχώρησαν και 35 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των πωλητών στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έχασε 2,41%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM περιορίστηκε σε απώλειες 0,46%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει πτώση 4,52%, έπειτα από απώλειες 4,38% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

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Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά 5,53%, η Πειραιώς κατά 5,21%, η Alpha Bank κατά 4,21% και η Eurobank κατά 3,98%. Οι τέσσερις τίτλοι συγκέντρωσαν συναλλαγές 571,3 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 78% του συνολικού τζίρου.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Cenergy με απώλειες 3,56%, η Metlen με 3,22% και η Allwyn με 3,13%. Αντίθετα, θετικά κινήθηκαν η Motor Oil με άνοδο 1,93%, η Helleniq Energy με 1,37% και η Τιτάν με 1,28%.