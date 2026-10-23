Ένας νέος χώρος αφιερωμένος στην τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, που φιλοξενεί τη STHENOS AI και την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών.

Την περαιτέρω ανάπτυξη του Alexandria Tech Campus στο Νέο Ψυχικό σηματοδοτεί η λειτουργία του νέου Κτηρίου Delta, το οποίο εγκαινίασε στις 21 Οκτωβρίου 2026 ο αμυντικός όμιλος τεχνολογιών διττής χρήσης EFA GROUP. Η νέα εγκατάσταση ενισχύει το τεχνολογικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα του Campus, φιλοξενώντας τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.). Παράλληλα, διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εκδηλώσεις και εκθέσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη συνεργασιών και την προώθηση της καινοτομίας.

Το Alexandria Tech Campus του EFA GROUP, με το νέο Κτήριο Delta, που εγκαινιάστηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026

Η STHENOS AI, μέλος του οικοσυστήματος του EFA GROUP, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προηγμένων υποδομών και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (AI), δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική αυτονομία, την ασφαλή διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων, καθώς και στη διατήρηση πλήρους ελέγχου κρίσιμων υπολογιστικών πόρων. Οι λύσεις της απευθύνονται σε τομείς με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις, όπως η άμυνα και οι τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use), αξιοποιώντας τον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης (AI), υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC) και προηγμένης προσομοίωσης.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με δύο ελληνικές εταιρείες, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της προηγμένης υπολογιστικής. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό της αριθμεί 26 εξειδικευμένα στελέχη, με την εταιρεία να επιδιώκει τον διπλασιασμό του μέσα στον επόμενο χρόνο.

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Στιγμιότυπο από την τελετή των εγκαινίων

Το Κτήριο Delta φιλοξενεί επίσης τα νέα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), ενός δραστήριου φορέα που προάγει τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και συμβάλλει διαχρονικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με παρουσία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες και περισσότερα από 200 ενεργά μέλη, η Ένωση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Το Κτήριο Delta εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία του Alexandria Tech Campus, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την αρχαία Αλεξάνδρεια και τη διαχρονική σύνδεσή της με τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Στο ίδιο πνεύμα, τα κτήρια του Campus φέρουν τα ονόματα Alpha, Beta, Gamma, Delta και Epsilon, παραπέμποντας στις πέντε ιστορικές συνοικίες της αρχαίας πόλης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με την Κλαίρη Τσαλουχίδη και το έργο της "Οι Βαλίτσες"

Συνολικής επιφάνειας περίπου 800 τ.μ., το Κτήριο Delta σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο MUTINY architecture & design, σε συνέχεια της ενιαίας αρχιτεκτονικής ταυτότητας του συγκροτήματος, ενώ την κατασκευή του ανέλαβε εκ νέου η ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

Με τον καλλιτέχνη Νικηφόρο μπροστά από τα έργα του

Η σύνδεση της τεχνολογίας, της επιστήμης και της τέχνης, που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του EFA GROUP, αποτυπώθηκε και στην τελετή εγκαινίων μέσα από δύο εκθέσεις, σε επιμέλεια του Δρ. Κώστα Πράπογλου. Η πρώτη παρουσίασε έργα του Νικηφόρου, έφηβου αυτοδίδακτου ζωγράφου στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος εμπνέεται από το σύμπαν και τα αστρικά σώματα και βρίσκει στη ζωγραφική έναν δικό του τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο. Τα έργα προέρχονται από τη Sianti Gallery, που εδώ και χρόνια στηρίζει σταθερά την πορεία του. Η δεύτερη, το «Check-in» της Κλαίρης Τσαλουχίδη, μετατρέπει βαλίτσες και φωτεινούς κωδικούς αεροδρομίων σε σύμβολα μιας διαδρομής ανάμεσα σε τόπους, μνήμες και προσδοκίες.

Δημήτρης Παπαστεργίου και Χάρης Θεοχάρης με την ομάδα της Sthenos AI

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και διπλωματικού κόσμου, στελέχη του τραπεζικού κλάδου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΕΝ.Ε., καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, πελάτες και συνεργάτες.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε:

«Πριν από δέκα χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας ήταν η εικόνα μια αδύναμης και ανυπόληπτης χώρας. Σήμερα, η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά με σιγουριά. Διαθέτουμε υποδομές όπως ο υπερ-υπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου που ανοίγει νέους δρόμους για την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την καινοτομία. Η χώρα μας δεν καταναλώνει απλώς τεχνολογία, αλλά πλέον παράγει τεχνολογία. Επενδύουμε σε υποδομές, κρατάμε τα δεδομένα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενισχύουμε την ψηφιακή μας κυριαρχία και δημιουργούμε ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα τους και όσοι έφυγαν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Αυτή η πορεία θέλει σθένος, όπως εύστοχα υποδηλώνει και το όνομα της STHENOS AI. Και πρωτοβουλίες όπως αυτή του EFA GROUP δείχνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσεις που επενδύουν στη γνώση, αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής και δημιουργούν ευκαιρίες για νέους επιστήμονες. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να βλέπουμε να προχωρά: με ελληνικές ιδέες, ελληνικό ταλέντο και εξωστρέφεια».

Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής EFA GROUP και Πρόεδρος Ε.ΕΝΕ.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής του EFA GROUP και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), δήλωσε:

«Η έναρξη λειτουργίας του Κτηρίου Delta σηματοδοτεί μια νέα φάση στην ανάπτυξη του Alexandria Tech Campus, το οποίο λειτουργεί από το 2024. Στο Κτήριο Delta δημιουργήσαμε έναν χώρο ανοιχτό σε ιδέες και συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Θέλουμε να είναι ένας τόπος όπου η γνώση μοιράζεται, και όχι απλώς παράγεται, και αξίζει να βρίσκει δρόμο προς τον κόσμο».