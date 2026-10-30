Για τους κατοίκους, της υπό ρωσική κατοχή ουκρανικής πόλης, υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για λιμό.

Οι κάτοικοι της υπό ρωσική κατοχή, πόλης Ολέσκι άρχισαν την εκκένωση την Παρασκευή στο πλαίσιο μιας σπάνιας, κοινής ανθρωπιστικής επιχείρησης Ουκρανίας - Ρωσίας.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια εκεχειρία στα τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες του πολέμου, η οποία υλοποιήθηκε με παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ, κατά τον Λευκό Οίκο. Η πόλη, που βρίσκεται στην υπό ρωσική κατοχή πλευρά του Δνείπερου, απέναντι από την Χερσώνα, τους τελευταίους μήνες έχει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρική βοήθεια. Η δυσχερής αυτή συνθήκη έχει οδηγήσει σε προειδοποιήσεις για λιμό των μόλις 2.000 κατοίκων που παραμένουν στην πόλη, ανάμεσά τους και 50 παιδιά.

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Το ανθρωπιστικό κομβόι, με τα 25 λεωφορεία και τα ασθενοφόρα μεταξύ άλλων, έφτασαν στην πόλη για να παραδώσουν τρόφιμα και ιατρική βοήθεια και να συμβάλλουν στην εκκένωση όσων ήθελαν να φύγουν από τη Ρωσία ή την Ουκρανία.

{https://x.com/Kyrylo_Budanov/status/2116127475931443534}

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Η τοπική κατάπαυση του πυρός στην ουκρανική περιοχή της Χερσώνας επέτρεψε στους δρόμους έξω από την πόλη να αποναρκωθετηθούν, ώστε να είναι δυνατή η εκκένωση.

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Ο Νταβίντ Αραχαμία, βουλευτής του κόμματος Ζελένσκι, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή, επιβεβαίωσε την απομάκρυνση ορισμένων ατόμων, τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πόλη Ανάπα, στον νότο. «Από εκεί, θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στη Λευκορωσία και στη συνέχεια θα μεταβούν οδικώς, με λεωφορεία, στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

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Παρόλο που το ουκρανικό έδαφος απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από την πόλη, οι άνθρωποι που απομακρύνονται θα χρειαστεί, αντ' αυτού, να ταξιδέψουν μέχρι την Ανάπα και από εκεί στη Λευκορωσία, για να περάσουν στη συνέχεια τα σύνορα προς την περιφέρεια Τσερνιχίβ της Ουκρανίας.

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«Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της προεδρικής υπηρεσίας της Ουκρανίας.

Ενώ προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για περισσότερα από 500 άτομα που επιθυμούσαν να μεταβούν σε ουκρανικό έδαφος, δεν κατέστη σαφές πόσα άτομα τελικά επιβιβάστηκαν στην αυτοκινητοπομπή.

{https://x.com/Reuters/status/2116182083999793173}

Η αποστολή από το Κίεβο έφτασε στην πόλη αργά το πρωί της Παρασκευής για να προετοιμάσει την επιχείρηση απομάκρυνσης. Πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν κατοίκους, με δάκρυα στα μάτια, να αγκαλιάζουν τα μέλη της αποστολής, καθώς συγκεντρώνονταν υπό καταρρακτώδη βροχή περιμένοντας την άφιξη της κύριας αυτοκινητοπομπής. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, επέλεξαν να παραμείνουν στην πόλη.

{https://x.com/NEWSMAX/status/2116191710883573786}

Με πληροφορίες του BBC/Guardian