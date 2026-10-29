Η νέα ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή μαζί με την κόρη του, Ξένια.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της κοινής τους ζωής βιώνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς τον Απρίλιο του 2026 έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Το ζευγάρι, που φέτος έκανε τις πρώτες του διακοπές ως τριμελής οικογένεια, φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή στο πλευρό της μικρής Ξένιας. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα», μοιράζεται τακτικά πληροφορίες από την νέα της καθημερινότητα με τη μικρή.

Αυτή τη φορά, βέβαια, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επέλεξε να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μία άκρως τρυφερή φωτογραφία, ποζάροντας στον καθρέπτη του σπιτιού τους.

Στην αγκαλιά του κρατάει την μικρή Ξένια, ενώ στο επόμενο στιγμιότυπο, ο ίδιος, στέκεται στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου.

{https://www.instagram.com/p/DfFjTWyDQls/?hl=el&img_index=1}

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Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, μοιράστηκε ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη νέα της καθημερινότητα, περιγράφοντας την αντίδραση της κόρης της όταν δοκίμασε σπανάκι:

«Χθες έφαγε σπανάκι, τέτοια αηδία στο πρόσωπό της, δεν έχω ξανά δει, έβαλα και πατάτα και γλυκοπατάτα και λαδάκι, τι να βάλω;», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή παρουσιάστρια.

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