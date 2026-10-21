Νευρώνες, κύτταρα και καθημερινά αντικείμενα σε φωτογραφίες σαν πίνακες.

Μπορεί ένας εκτυπωτής, μια αράχνη, νευρώνες ή κύτταρα να μετατραπούν σε έργα τέχνης; Όταν η φωτογραφία συναντά το μικροσκόπιο, αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Από το 1975 ο διαγωνισμός Nikon Small World Competition επιβραβεύει τις προσπάθειες εκείνων που ασχολούνται με τη φωτογραφία μέσω φωτονικού μικροσκοπίου. Φέτος, νικητής αναδείχθηκε ο Όλε Μπίελφελντ, φοιτητής και φωτογράφος από την Κολωνία, ο οποίος αποτύπωσε τη στιγμή που σταγόνες μελανιού πέφτουν στο χαρτί, σε εκτυπωτή.

Οι 10 καλύτερες φωτογραφίες του φετινού διαγωνισμού

Εκτυπωτής βάζει μελάνι σε χαρτί (Ole Bielfeldt)

Αράχνη- άλτης με γύρη (John-Oliver Dum)

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Νευρώνες σε διογκωμένο εγκέφαλο ποντικού (Kaelin Wulf, Rachel Flannery)

Μύτη στιλό διαρκείας (Justin Theodore Benttinen)

Εσωτερική δομή κλειστής μαργαρίτας (Michael Crutchley)

Δομές σπορίων μυξομύκητα Hemitrichia (Eric Epstein)

Ανθρώπινοι νευρώνες επαναπρογραμματισμένοι από κύτταρα δέρματος, που αναπτύσσονται σε μικρορευστονικό θάλαμο (Dr. Bruno Cisterna, Dr. Eric Vitriol)

Γραφίτης μολυβιού κατά την έκθεση σε ηλεκτρική εκκένωση υψηλής τάσης (Dr. Marcel Clemens)

Αποδιαφοροποιημένο ενδοθηλιακό κύτταρο ήπατος (Dr. Francisco Lázaro-Diéguez)

Παρασιτική σφήκα βγαίνει από χρυσαλλίδα πεταλούδας (Michael Parra Puentes)