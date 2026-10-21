Μετά το Baywatch, ακόμα μια επιτυχημένη σειρά επιστρέφει και επίσημα.

Τα Disney+ και Hulu έδωσαν το «πράσινο φως» για το reboot της διάσημης (και περιβόητης) μουσικής δραματικής σειράς «Glee» του Ράιαν Μέρφι.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, το «Glee» έκανε πρεμιέρα στο Fox το 2009 και ολοκληρώθηκε το 2015 μετά από έξι σεζόν, γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία.

Η σειρά ακολουθούσε μια ομάδα χορωδίας από τη Λίμα του Οχάιο, καθώς αντιμετώπιζαν τα σκαμπανεβάσματα της ζωής στο λύκειο William McKinley και μετά.

Το «Glee» αναδείχτηκε σε τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο που έχει μείνει ιδιαίτερα στην ιστορία για τον άμεσο, χιουμοριστικό και μερικές φορές αμφιλεγόμενο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η διαφορετικότητα, η αναπηρία, η ψυχική υγεία και άλλα — καθώς και για τις διασκευές τραγουδιών όπως τα «Don’t Stop Believin’», «Teenage Dream», «River Deep, Mountain High» και «Smooth Criminal», μεταξύ άλλων.

Η σειρά παραμένει δημοφιλής μέχρι και σήμερα, όπως και η μουσική της, η οποία συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 4,1 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify.

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Στο αρχικό καστ συμμετείχαν οι Lea Michelle, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr., Chord Overstreet, Mark Salling και άλλοι.

Οι λεπτομέρειες για το νέο «Glee» είναι ελάχιστες· η Disney δεν έχει αποκαλύψει τίποτα πέρα από το γεγονός ότι η παραγωγή της σειράς ανήκει στην 20th Television και θα προβληθεί στο Hulu και στο Disney+.

Επίσης, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με το καστ, αν και μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αρκετοί από τους αρχικούς πρωταγωνιστές θα επιστρέψουν.

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«Έχω έρθει σε επαφή με περίπου 10 από τα αρχικά μέλη του καστ», δήλωσε πρόσφατα ο Μέρφι σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι μόλις είχε γράψει ένα σενάριο για το reboot μαζί με τους συνεργάτες του Brad Falchuk και Ian Brennan. «Είναι πολύ ωραίο, και όλοι είχαν πολλές ερωτήσεις, αλλά ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με την ιδέα», συμπλήρωσε.

Οι δηλώσεις του Μέρφι ήρθαν μερικές εβδομάδες αφότου η Michelle δήλωσε στο E! News ότι θα χαιρόταν να συμμετάσχει σε ένα reboot του «Glee»: «Λατρεύω το “Glee”. Θα το λατρεύω πάντα. Λατρεύω τον Ράιαν Μέρφι. Κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου… Θα ακολουθήσω τον Ράιαν όπου κι αν πάει».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bustle, ο Colfer επισήμανε ότι η επανεκκίνηση του «Glee» θα ήταν περίπλοκη μετά τον θάνατο της Rivera, αλλά ότι θα το σκεφτόταν.

Η Rivera βρήκε τραγικό θάνατο το 2020 σε ηλικία 33 ετών. Η ηθοποιός πνίγηκε σε μια λίμνη στην προσπάθειά της να σώσει τον μικρό γιο της που είχε πέσει στο νερό. Ήταν ο τρίτος θάνατος μεταξύ των ηθοποιών της σειράς «Glee»: ο Monteith πέθανε από υπερβολική δόση το 2013, ενώ η σειρά εξακολουθούσε να προβάλλεται, και ο Salling αυτοκτόνησε το 2018, αφού είχε ομολογήσει την ενοχή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.