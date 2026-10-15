H νέα γενιά του Baywatch έρχεται τον Ιανουάριο του 2027.

H Fox έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο και χορταστικό τρέιλερ για την επιστροφή του Baywatch, συστήνοντας παράλληλα στους θεατές, τη νέα γενιά ναυαγοσωστών που προστατεύει την ακτή της Νότιας Καλιφόρνιας.



Η επερχόμενη σειρά έχει όλα εκείνα τα συστατικά που καθόρισαν και αγαπήσαμε στην αρχική σειρά: Ηρωικές διασώσεις, δράση, αδρεναλίνη, παραλία, καλλίγραμμα κορμιά, περίπλοκες σχέσεις, σέξι χημεία και παρουσίες και φυσικά κόκκινα μαγιό.

Με μουσική υπόκρουση το αρχικό θέμα της σειράς, το νέο Baywatch έχει επικεφαλής τον Hobie Buchannon (Stephen Amell) ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του θρυλικού πατέρα του, Mitch που υποδυόταν ο David Hasselhoff στην αρχική σειρά.



Ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η κόρη του Charlie Vale (Jessica Belkin) εμφανίζεται στην πόρτα του, πρόθυμη να συνεχίσει την κληρονομιά της οικογένειας Buchannon ως ναυαγοσώστρια και η ίδια.

Ένα νέο καστ έχει ανανεωμένη αποστολή να σώζει ζωές στην παραλία. Η σειρά περιλαμβάνει τους Hassie Harrison ως Nat, Shay Mitchell ως Trina, Thaddeus LaGrone ως Brad, Noah Beck ως Luke και Brooks Nader ως Selene. Επίσης, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Erika Eleniak και David Chokachi οι οποίοι θα επαναλάβουν τους αρχικούς χαρακτήρες τους.

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Όπως σημειώνεται, η επιστροφή του Baywatch από το Fox δεν προσπαθεί να επανεφεύρει την αυθεντική σειρά. Όπως έχει επιβεβαιωθεί, η πρώτη σεζόν θα έχει 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο Fox τον Ιανουάριο και αμέσως μετά στο Hulu.

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Το BAYWATCH κάνει πρεμιέρα αυτόν τον Ιανουάριο στο FOX, την επόμενη μέρα στο Hulu.