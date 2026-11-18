«Βαφτίζουμε αρίστους αυτούς που έχουμε στην αυλή μας» είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Μια εφ όλης της ύλης, για όλα τα φλέγοντα θέματα, παραχώρησε ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεκαθαρίζοντας αρχικά για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου ότι «δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι μπορεί να αμφισβητούν τι συνέβη στο Πολυτεχνείο» και συνέχισε:

«Βεβαίως μιλάω για νεκρούς. Και όχι μόνο τους νεκρούς. Και τόσους άλλους ανθρώπους, τόσους άλλους ανθρώπους που βασανίστηκαν. Και ξέρετε, ορισμένους τους αναγνωρίζουμε σήμερα. Εγώ ξέρω συμφοιτητές μου και τους τιμώ. Τους τιμώ πραγματικά γιατί εγώ δεν είχα αυτή την προσφορά που είχαν αυτοί. Εγώ ήμουν στο Παρίσι και έκανα σπουδές και αυτοί έτρωγαν ξύλο. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι μπορεί να αμφισβητούν τι συνέβη στο Πολυτεχνείο, όπως γενικότερα τι συνέβη στην εποχή, την εποχή εκείνη. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους ημιμαθείς, γελοία υποκείμενα στην κυριολεξία δηλαδή. Αν τους βλέπετε, τους βλέπετε σήμερα από τα βίντεο που υπάρχουν, πώς μιλάνε. Αυτά τα γελοία υποκείμενα που ήταν πραγματικά η αποθέωση της μετριότητας, οι οποίοι νόμιζαν ότι είχαν κληθεί από το Θεό και τη μοίρα να σώσουν τον τόπο. Το πίστευαν στο βάθος της ψυχής τους, ενώ οι ίδιοι και αμόρφωτοι ήταν και δεν είχε καμία σχέση με τη δημοκρατία. Τους βλέπετε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και σκέφτεσαι. Η μοίρα αυτού του τόπου. Εφτά χρόνια καταδυνάστευαν την Ελλάδα. Σκεφτείτε αν αυτά τα εφτά χρόνια η Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Αν είχε αποφύγει τη δικτατορία, ξέρετε ότι η Ελλάδα θα είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είχε συνδεθεί γιατί ο Καραμανλής είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του '60, '62, '63. Η Ελλάδα θα είχε μπει, θα ήταν μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες θα έμπαιναν τότε στη χορεία των κρατών μελών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».

Ο κ. Παυλόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο Mega News 104.6 και στους Δήμο Βερύκιο και Δημήτρη Αλφιέρη τόνισε επίσης ότι η Δημοκρατία πάσχει. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να περάσουμε έτσι ‘’αβρόχοις ποσί’’, (όπως με αρχειοθετήσεις) το ότι τόσοι άνθρωποι (δημοσιογράφοι, πολιτικοί) παρακολουθούνται. Ένα δημοκρατικό κράτος οφείλει να λέει, «Παρακολούθησα αυτόν τον πολιτικό. Πρέπει η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας (ενδελεχή) έρευνα και ας μην αποδώσει άμεσα. Όχι, το παίρνουμε και κατευθείαν στον ‘’κάλαθο των αχρήστων’’».

Υποκλοπές: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Ειδικότερα για τις Υποκλοπές ανέφερε: «Κοιτάξτε, οι υποκλοπές το έχω πει και το επαναλαμβάνω. Για μένα είναι μία περίπτωση ότι είναι από τα πιο βαθιά τραύματα που έχουν επέλθει στο κορμί, ας το πω έτσι, στο θεσμικό θώρακα του κράτους δικαίου. Το θέμα των υποκλοπών εγώ ως Έλληνας πολίτης, όχι ως καθηγητής ή ακαδημαϊκός στην έδρα του δημοσίου δικαίου. Ως Έλληνας πολίτης, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να περάσουμε έτσι αβρόχοις ποσί, με αρχειοθετήσεις και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το ότι άνθρωποι τόσοι και όχι μόνο άνθρωποι τόσοι, συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, παρακολουθούνται. Εγώ δεν είπα ότι ένα κράτος δεν θα παρακολουθεί πολίτες, αλλά ένα δημοκρατικό κράτος οφείλει να λέει, «Παρακολούθησα αυτόν τον πολιτικό», όταν το ζητήσει ο ίδιος, έτσι; «Παρακολούθησα αυτόν τον πολιτικό διότι είχα την εξής πληροφορία και η πληροφορία αυτή μου βγήκε, πάρτε τον προς τιμωρίαν ή δεν μου βγήκε και του ζητώ συγγνώμη γι' αυτό». Έτσι κάνουν τα δημοκρατικά κράτη. Το να κάθομαι να παρακολουθώ ανθρώπους, οι άνθρωποι αυτοί να μη μαθαίνουν ποτέ γιατί παρακολουθούνται, να μην έχεις βρει τίποτα, γιατί αν είχαν βρει, δεν θα είχαν μείνει κι έτσι. Και από την άλλη πλευρά να μη ζητάνε μια συγγνώμη και να ενημερώνουν τους ανθρώπους γιατί συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, Κάφκα έχετε διαβάσει; Αξίζει τον κόπο να το ξαναδιαβάσετε. Είτε τη Δίκη του Κάφκα είτε τη Μεταμόρφωση ή τον Πύργο. Κάποια από τα έργα του Κάφκα. Είναι καφκική αυτή η ατμόσφαιρα, η οποία δημιουργείται όταν δεν ευθύνεται κανείς, δεν φταίει κανείς. «Τα κάνανε καλά. Τι να κάνουμε, γίνονται και αστοχίες». Ε, δεν είναι αστοχία ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι αστοχία αυτό το πράγμα και πρέπει οπωσδήποτε στο σημείο αυτό να υπάρξουν εξηγήσεις το λιγότερο. Και πρέπει και η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να καταλάβει το εξής: Μια έρευνα, δεν είπα ότι θα αποδώσει άμεσα και θα πει ότι ισχύει αυτό το οποίο λέω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά ας γίνει. Όχι, το παίρνουμε και κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων, για να το πω έτσι. Γιατί σε αυτό τον τομέα δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που έχουν τις ευθύνες για το κράτος δικαίου. Ο κυριότερος κατά το Σύνταγμα θεματοφύλακας, που έχει τη μόνη ανεξαρτησία, τη μόνη ανεξαρτησία που έχει δημόσιος λειτουργός την έχουν οι δικαστικοί. Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους τη δίνει το Σύνταγμα για να μπορούν πραγματικά να αντιστέκονται και να μπορούν να πουν εκείνοι «Θα κάνω το καθήκον μου». Άρα λοιπόν, το θέμα ποιότητας της δημοκρατίας είναι και θέμα πολιτικής καθαρής συμπεριφοράς, αλλά και θέμα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Όχι, το τονίζω, από την πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών, αλλά από ορισμένους».

Βαφτίζουμε αρίστους αυτούς που έχουμε στην αυλή μας

Για την Αριστεία: Νομίζω ότι η βασικότερη αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι το γεγονός ότι όλοι μιλάμε για αριστεία, αλλά δεν την εννοούμε. Την αριστεία την επικαλούμεθα. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να την εφαρμόσουμε στην πράξη, μάλλον βαφτίζουμε αρίστους αυτούς που έχουμε στην αυλή μας. Τους βαφτίζουμε αρίστους για να περάσει αυτό. Αλλά όταν βαφτίζεις τους μέτριους αρίστους, τότε εύκολα η άλλη σου λέει ''μα η αριστεία δεν είναι καν ένα μεγάλο στοίχημα'', για να το πω έτσι. Εξαρτάται σε ποια αυλή ανήκεις. Αν αυτή η αυλή σου εξασφαλίζει και την αριστεία. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, της Ελλάδας της έχει στοιχίσει πολύ και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο το οποίο συνδυάζεται και με το φθόνο. Δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουμε το αίσθημα του φθόνου, που σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε σε άλλον αυτό το οποίο του αναλογεί και του πρέπει. Και θα σας πω κάτι το οποίο το είχα ζήσει στο Παρίσι και μου έχει μείνει γιατί είναι σοφή κουβέντα. Στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη, '73 καλοκαίρι, ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης και κάποιοι άλλοι εκεί και επειδή η Μελίνα πραγματικά έχει απαυδήσει, είχαν αφαιρέσει και την ιθαγένεια και βλέπει τον Παπαδόπουλο να κάνει καινούργιο σύνταγμα και να γίνεται και αντιβασιλεύς και ό,τι θέλετε έγινε τότε, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Μελίνα γυρνάει και λέει στον Γιάννη τον Τσαρούχη ''α ρε Γιάννη, θα αφήσουμε τα κόκκαλά μας στην ξενιτιά; Τούτοι εδώ δεν θα φύγουν ποτέ''. Και απαντά ο Γιάννης Τσαρούχης ''Μελίνα, κάνεις λάθος. Οι συνταγματάρχες πολύ σύντομα θα φύγουν και μάλιστα κακήν-κακώς. Η δικτατορία που έχει ενδημική παρουσία στην Ελλάδα είναι μία, διαχρονική. Η δικτατορία των μετρίων''. Αυτό το πράγμα του Γιάννη Τσαρούχη… Είναι μια κουβέντα η οποία με είχε τότε συγκλονίσει, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Σας είπα πάλι ότι την αριστεία δεν την τιμούμε στην Ελλάδα. Δείτε γύρω αυτοί οι οποίοι την επικαλούνται, ποιους εμφανίζουν ως αρίστους;».

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Και κατέληξε: «Όταν θέλεις εσύ να είσαι πάνω από όλους τους άλλους, αναγκαστικά αν εσύ είσαι μέτριος, θα διαλέγεις ακόμα εκείνους που είναι περισσότερο μέτριοι».