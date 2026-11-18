«Λατρεύω την ιδέα του Πάτινσον ως Μποντ. Λατρεύω όλα όσα κάνει» είπε ο Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ την έριξε την ιδέα: θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω τον κακό χαρακτήρα στον νέο Τζέιμς Μποντ απέναντι στον Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι από τους πιο θρυλικός χαρακτήρες στον κινηματογράφο και είναι τιμή να σου εμπιστεύονται τον 007» είπε ο Πάτισνον στην πρώτη του δήλωση όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ. «Θα ήταν λίγο να πω ότι αυτός ο ρόλος ήταν ένα όνειρο για μένα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία» είπε ο Πάτινσον.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα είναι η πρώτη υπό τις οδηγίες της Amazon, που αγόρασε το franchise τον περασμένο Φεβρουάριο. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ ενώ το σενάριο υπογράφει ο εμπνευστής των Peaky Bliders, Στίβεν Νάιτ.

Μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα ο Μπραντ Πιτ μιλώντας στην κάμερα του ExtraTV στο κόκκινο χαλί για το «The Mis-Adventures Of Cliff Booth» δήλωσε ενθουσιασμένος.

«Λατρεύω την ιδέα του Πάτινσον ως Μποντ. Λατρεύω όλα όσα κάνει. Λατρεύω τις επιλογές του» είπε ο Μπραντ Πιτ. Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα έβλεπε τον εαυτό του στον ρόλο του κακού στην νέα ταινία του Μπραντ Πιτ εκείνος ενθουσιάστηκε με την ιδέα.

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«Ρόμπερτ, Ντένις (είπε απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή και τον σκηνοθέτη) θα ήθελα να το κάνω αυτό, Ο φίλος μου ο Χαβιέ Μπαρδέμ (που είχε συνεργαστεί με τον Μπραντ Πιτ στο F1) το έκανε τόσο καλά».

Αργότερα κατά η διάρκεια της βραδιά, και Complex τον ρώτησε ξανά και εκείνος επέμεινε: «Γράψτε το όνομά μου για τον ρόλο του κακού. Πάρτε τώρα τον Ντενί Βιλνέβ (σκηνοθέτης) στο τηλέφωνο, πάμε πάμε!».

{https://www.youtube.com/watch?v=HOIAqOePZmY}