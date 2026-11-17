Δείτε την επίμαχη σκηνή στην πρώτη ταινία Twilight που έκανε διάσημο τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Τώρα που ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ανακοινωθεί ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ από την Amazon, οι θαυμαστές κοιτάζοντας πίσω στα πρώτα βήματα της καριέρας του, ανακάλυψαν ότι το Twilight, η κινηματογραφική σειρά που τον έκανε διάσημο, φέρεται, με έναν τρόπο, να προέβλεψε την πορεία του.

Πολλοί χρήστες δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από την πρώτη ταινία Twilight, που κυκλοφόρησε το 2008, με τον Πάτινσον να υποδύεται τον 108χρονο βρικόλακα Έντουαρντ Κάλεν.

Στην επίμαχη και... προφητική σκηνή, βλέπουμε αρκετούς μαθητές να συγκεντρώνονται στο πάρκινγκ του Λυκείου Forks. Εκεί οι φίλοι της Μπέλλα Σουάν (Κρίστεν Στιούαρτ) μοιράζουν φυλλάδια για μια εκδήλωση με θέμα τον Τζέιμς Μποντ, όταν ο Έντουαρντ και η Μπέλλα φτάνουν με το αυτοκίνητό του.

«Τζόγος, σμόκιν και Μποντ, Τζέιμς Μποντ», ακούγεται να λέει ο Έρικ Γιόρκι (Τζάστιν Τσον).

Ένας χρήστες έγραψε στο Χ: «Το Twilight κυριολεκτικά προφήτευσε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο Τζέιμς Μποντ, παρεμπιπτόντως», ενώ κάποιος άλλος σημείωσε: «Ο τρόπος που το Τwilight προφήτευσε τον Τζέιμς Μποντ του Ρόμπερτ Πάτινσον… τόσο μπροστά από την εποχή του».

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Έτερος χρήστης έγραψε «Ήταν γραφτό», ενώ ένας άλλος επιχείρησε να τρολάρει τους Simpsons -που είναι γνωστοί για τις προβλέψεις τους- λέγοντας: «Το Τwilight πολύ πιο μπροστά από τους Simpsons».

‘TWILIGHT’ predicted the future casting of Robert Pattinson as James Bond. https://t.co/c9x3mU2ee5 November 16, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον εμφανίστηκε και στις πέντε ταινίες του Twilight, που προβλήθηκαν από το 2008 έως το 2012 και βασίστηκαν στα δημοφιλή εφηβικά βιβλία της Στέφανι Μέγιερ.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου, και το να μου ανατεθεί ο 007 είναι η τιμή της ζωής μου», είπε ο 40χρονος ηθοποιός στην πρώτη του δήλωση ως νέος Τζέιμς Μποντ. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στους Ντενί, Έιμι, Ντέιβιντ, Τάνια και σε όλους στα Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα».