Η Amazon βρήκε τον Τζέιμς Μποντ της στο πρόσωπο του Batman-Ρόμπερτ Πάτινσον.

Το σίριαλ μόλις έλαβε τέλος, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ. Ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε και επίσημα ως ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του 007 της Amazon και κάπως έτσι, μόλις έγινε ο έβδομος ηθοποιός που υποδύεται τον ρόλο σε επίσημη ταινία του Μποντ.

Η είδηση - βόμβα, αποκαλύφθηκε αρχικά στους επίσημους λογαριασμούς στα social media του Τζέιμς Μποντ το απόγευμα της Δευτέρας 16/11. Στη συνέχεια, το στούντιο δημοσίευσε μια πρώτη φωτογραφία του ηθοποιού με το χαρακτηριστικό κοστούμι του Μποντ, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του Πάτινσον ο οποίος θα «σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για έναν από τους πιο φημισμένους και θρυλικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες».

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Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση ήρθε μετά από μια πολυσυζητημένη διαδικασία casting που ξεκίνησε την άνοιξη και στη συνέχεια μετατράπηκε σε πραγματικό σίριαλ με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν για τα ονόματα των φαβορί. Σε αυτό το σίριαλ, την προηγούμενη εβδομάδα προστέθηκε και το όνομα του Πάτινσον, προκαλώντας εντύπωση, καθώς πρόκειται για αστέρα πρώτης γραμμής και μάλιστα 40χρονο και όχι «φρέσκο και νεαρό» όπως αρχικά αναζητούσε η Amazon.



Επίσης, στα 40 του, ο Πάτινσον είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Ντάνιελ Κρεγκ στην πρώτη του εμφάνιση στο Casino Royale, αλλά πέντε χρόνια νεότερος από τον μεγαλύτερο (σε ηλικία) Μποντ, που ήταν ο Ρότζερ Μουρ.



Για την ιστορία, οι υπόλοιποι φιναλίστ στη λίστα ήταν οι: Τζος Ο'Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Κάλουμ Τέρνερ.



Ωστόσο, την Παρασκευή 13/11, διέρρευσαν πληροφορίες σχετικά με τους ευνοϊκούς όρους του συμβολαίου του Πάτινσον, σε σύγκριση με εκείνες των αντιπάλων του, τροφοδοτώντας φήμες ότι ήταν το απόλυτο φαβορί για τον ρόλο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σήμερα περίτρανα.



Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του Πάτινσον απαιτούσε δέσμευση για τρεις – και όχι τέσσερις ταινίες όπως εκείνο των έτερων φιναλίστ – ενώ του είχε προσφερθεί μια πολύ μεγαλύτερη (μη καθορισμένη) αμοιβή.

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Ο Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει ως νέος 007 στην επόμενη 26η ταινία Μποντ, η οποία παραμένει χωρίς τίτλο μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, θα είναι η πρώτη ταινία που θα γυριστεί από τα στούντιο της Amazon-MGM, σε σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ (Dune) και σενάριο του Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders.

Ευγνώμων ο Ρόμπερτ Πάτινσον

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου, και το να μου ανατεθεί ο [ρόλος του] 007 είναι η τιμή της ζωής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την πίστη του Ντενίς, της Έιμι, του Ντέιβιντ, της Τάνια και όλων στο Amazon MGM Studios σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την καταπληκτική ομάδα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.



Πανευτυχής ο Ντενί Βιλνέβ

Σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ είπε: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους εξαιρετικούς ηθοποιούς που μας συνόδευσαν σε αυτό το ταξίδι. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από εξαιρετικά ταλέντα, αλλά μπορεί να υπάρχει μόνο ένας 007». «Είμαι πανευτυχής που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ», πρόσθεσε. «Έχει την διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Είναι ο τέλειος Μποντ για την εποχή μας

Νωρίτερα φέτος, η παραγωγός του Μποντ, Έιμι Πασκάλ, είπε ότι ο νέος 007 έπρεπε να είναι «πολύ διαφορετικός» από την ερμηνεία του Κρεγκ και να προσφέρει κάτι «συγκινητικό, συναρπαστικό και διαφορετικό».

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους, εμπνευσμένους, εμβληματικούς και ταυτόχρονα αινιγματικούς χαρακτήρες στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Η κληρονομιά αυτού του χαρακτήρα είναι σε εξαιρετικά χέρια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον», ανέφερε η Πασκάλ σε σημερινή κοινή δήλωση με τον συνπαραγωγό της Ντέιβιντ Χέιμαν. «Το θάρρος του ως ηθοποιός, το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ και η ικανότητά του να επαναστατεί συνεχώς, τον κάνουν τον τέλειο Μποντ για την εποχή μας».



O Ρόμπερτ Πάτινσον έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη σειρά ταινιών Twilight, ενώ έχει αναλάβει τον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη στις ταινίες The Batman. Μάλιστα, αυτό τον καιρό ολοκληρώνει τα γυρίσματα του The Batman Part II. Επίσης τον έχουμε δει στον Χάρι Πότερ, το Dune του Βιλνέβ, ακόμα και στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν ξεχωρίζοντας στον ρόλο του μνηστήρα Αντίνοου. H πιο πρόσφατη ταινία του είναι το θρίλερ Primetime που παίζεται αυτή την εποχή στους κινηματογράφους.

Τώρα που ο νέος Τζέιμς Μποντ -επιτέλους- βρέθηκε, οι παραγωγοί θα αναζητήσουν τα υπόλοιπα μέλη του καστ, τα οποία περιλαμβάνουν το νέο κορίτσι του Μποντ, τον κακό, καθώς και τους ρόλους του M και του Q.