«Το τέρας του σινεμά έπεσε» δήλωσε η 35χρονη βοηθός σκηνοθέτη που κατήγγειλε τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεση κατά της καταδίκης του για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες στα γυρίσματα ταινίας. Και για πρώτη φορά απολογήθηκε στα θύματά του.

«Κρίθηκα ένοχος. Το ακούω και αποδέχομαι την καταδικαστική απόφαση» είπε σε γραπτή του δήλωση ο 77χρονος ηθοποιός. «Απευθύνω τη βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη μου σε όσους υπέφεραν» έγραψε.

Ο ηθοποιός με πάνω από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές στο ενεργητικό του συνέχισε λέγοντας πως «Για πολύ καιρό στα γυρίσματα, κρυβόμουν πίσω από την πρόκληση και το άσεμνο χιούμορ» και πρόσθεσε πως αποδέχεται τα σχόλια πως «κάποιες από τις κινήσεις του» πέρασαν «χωρίς να υποστεί τις συνέπειες» κυρίως επειδή είχε ισχυρή θέση στη βιομηχανία του θεάματος.

Σημείωσε πως ποτέ δεν είχε την πρόθεση να πληγώσει τις γυναίκες αλλά έφτασε σε σημείο «να κατανοεί ότι η πρόθεση δεν αλλάζει τίποτα μπροστά στο κακό που προκάλεσε». Επισήμανε πως οι εποχές έχουν αλλάξει και εκείνο ανήκει «σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια».

Τη δίκη πέρυσι, ο Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε μία 55χρονοη ενδυματολόγο και μία 35χρονη βοηθό σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2021.

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Η ποινή του με αναστολή τίθεται πλέον σε ισχύ και το όνομά του θα προστεθεί στη λίστα με τους σεξουαλικούς παραβάτες στη Γαλλία.

«Το τέρας του σινεμά έπεσε»

Η ενδυματολόγος, που σύμφωνα με τα Μέσα ονομάζεται Αμελί, είπε έξω από το εφετείο τη Δευτέρα πως «Περίμενα χρόνια ολόκληρα την συγγνώμη του» αν και θα προτιμούσε να εμφανιζόταν ο ίδιος στο δικαστήριο και να της την έλεγε αυτοπροσώπως.

Η βοηθός σκηνοθέτη που σύμφωνα με τα Μέσα ονομάζεται Σάρα, δήλωσε πως «Το τέρας του σινεμά έπεσε».

Η καταδίκη Ντεπαρντιέ

Η καταδίκη του Ζεράρ Ντεπαρντιέ πέρυσι ήταν ένα σημείο κλειδί για το κίνημα #MeToo στη Γαλλία, Ο ίδιος έγινε ο σπουδαιότερος ηθοποιός του γαλλικού σινεμά που καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση μετά από χρόνια επικρίσεων για την ανοχή της χώρας σε καταγγελίες γυναικών, που αφορούσαν σε σοβαρές ,κακοποιήσεις.

Ο ίδιος ο Ντεπαρντιέ είχε στο παρελθόν αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική επίθεση. Στη δίκη πέρυσι είχε δηλώσει ότι τα Μέσα χρησιμοποιούσαν τις καταγγελίες για να βλάψουν τη φήμη του.

Επιτέθηκε στο κίνημα #MeToo και σε γυναίκες που είχαν βρεθεί για να διαμαρτυρηθούν έξω από εμφανίσεις που έκανε κατά την περιοδεία του λέγοντας πως «Αυτά τα κινήματα θα μετατραπούν σε τρόμο».

Η δίκη του ωστόσο έθεσε και ένα πολύ σημαντικό δικαστικό προηγούμενο όταν το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στον δικηγόρο του Ντεπαρντιέ, ότι ήταν «υπερβολικά σκληρός» απέναντι στις καταγγέλλουσες στο δικαστήριο λέγοντας τότε εκείνος πως δεν είναι πραγματικά θύματα αλλά ψεύτρες.

Ο συνήγορος του ηθοποιού είχε ισχυριστεί ότι οι γυναίκες εργάζονταν για τον σκοπό του «φανατικού φεμινισμού», χαρακτήρισε τους δικηγόρους τους υστερικούς, «αξιοθρήνητους και ανόητους», ενώ περιέγραψε τη φωνή τους ως «ανυπόφορη».

Ο δικαστής επέβαλε ποσό αποζημίωσης στον δικηγόρο κατά τη διάρκεια της ακρόασης 1.000 ευρώ ανά καταγγέλλουσα.

Η δίκη για βιασμό

Ο Ντεπαρντιέ άσκησε έφεση και κατά μίας άλλης ξεχωριστής περίπτωσης. Πρόκειται για την καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018. Μέσα στον μήνα οι εφέτες θα αποφανθούν αν θα δεχθούν την έφεσή του ή αν θα τον παραπέμψουν σε δίκη τον επόμενο χρόνο.

Σε ανοιχτή επιστολή του στη Le Figaro τον Οκτώβριο του 2023 ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε όλες τις καταγγελίες εναντίον του και είπε πως η όποια συνεύρεση με την Αρνούλ ήταν συναινετική. «Ποτέ δεν έχω κακοποιήσει γυναίκα] είπε πει.

Τον Δεκέμβριο του 2023, και ενώ είχε αρχίσει η έρευνα για τον βιασμό και την σεξουαλική επίθεση στην Αρνούλ, ο Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ υπερασπίστηκε στον Ντεπαρτντιέ λέγοντας πως [κάνει τη Γαλλία περήφανη».

Όταν ρωτήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος αν θα του αφαιρέσει το κρατικό βραβείο, ο Μακρόν δήλωσε πως «Δεν θα με δείτε ποτέ να συμμετέχω σε ανθρωποκυνηγητό. Σιχαίνομαι τέτοιου είδους πράγματα».

Με πληροφoρίες του Guardian