«Η Αθήνα έχει ανάγκη μια μεγάλη παρέμβαση, με στόχο να σώσει κτίρια που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα της πόλης και να απαλλαγεί από κτίρια που συνιστούν απειλή.»

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα των επικίνδυνων κτιρίων στην πρωτεύουσα, με τον Χάρη Δούκα να ζητά συνολική παρέμβαση για την προστασία των πολιτών και τη διάσωση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων στην Αθήνα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 35 χρόνια περίπου 6.800 επικίνδυνα κτίρια, ενώ χιλιάδες αιτήσεις για νέους χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 70 από αυτά τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο κ. Δούκας υποστηρίζει ότι η δημοτική αρχή της Αθήνας είναι η μόνη που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατεδάφισης των συγκεκριμένων κτιρίων, τονίζοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν.

Όπως σημειώνει «Η Αθήνα έχει ανάγκη μια μεγάλη παρέμβαση, με στόχο να σώσει κτίρια που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα της πόλης και να απαλλαγεί από κτίρια που συνιστούν απειλή. Απαιτείται μια καθαρή νομοθετική ρύθμιση και μια γενναία χρηματοδότηση προαναγγέλλοντας ότι θα επανέλθει στο θέμα.

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