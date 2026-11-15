Παράλληλα, ασκεί κριτική και στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αφήνοντας αιχμές για τη στάση της απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και υποστηρίζοντας ότι δεν προβάλλει την απαιτούμενη αντίσταση.

Την έντονη αντίθεσή του στο κυβερνητικό σχέδιο για την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας των πολεοδομιών εκφράζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για κίνδυνο περαιτέρω τσιμεντοποίησης των πόλεων και εξυπηρέτησης εργολαβικών συμφερόντων.

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων στρέφεται κατά της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, η οποία, όπως υποστηρίζει, προβλέπει την απομάκρυνση των πολεοδομικών υπηρεσιών από τον έλεγχο των Δήμων. Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα περιορίσει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Χάρης Δούκας συνδέει την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση με προηγούμενες κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν τους όρους δόμησης, κάνοντας ειδική αναφορά στο μπόνους επιπλέον ορόφων και στην αυξημένη οικοδομική εκμετάλλευση σε περιοχές της βόρειας Αττικής.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για διαδοχικές κινήσεις που, κατά την εκτίμησή του, εντάσσονται στην ίδια πολιτική κατεύθυνση, με τον αστικό χώρο να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως πεδίο επενδυτικής αξιοποίησης παρά ως χώρος κατοικίας και καθημερινής ζωής των πολιτών.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά να ανακοπεί αυτή η πορεία, τονίζοντας ότι οι πόλεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με όρους οικοδομικής και οικονομικής εκμετάλλευσης.

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Αναλυτικά:

«Λέμε «ΟΧΙ» στην τσιμεντοποίηση.

Η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που παίρνει τις πολεοδομίες από τους Δήμους και παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση.

Είναι η τρίτη πράξη του ίδιου έργου. Προηγήθηκαν το μπόνους ορόφων και η υπέρμετρη δόμηση σε δήμους της βόρειας Αττικής. Κοινός παρονομαστής, η υποταγή του αστικού χώρου στα συμφέροντα των εργολάβων.

Να σταματήσουμε τον κατήφορο. Οι πόλεις δεν είναι οικόπεδα προς εκμετάλλευση.

Το ερώτημα είναι: Θα τους αφήσουμε;

Υ.Γ. Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από την ηγεσία της ΚΕΔΕ, που βάζει συνεχώς πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης».

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