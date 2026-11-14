Το βίντεο που ανήρτησε στα social media.

Στη λαϊκή αγορά της Ηλιούπολης βρέθηκε ο Βασίλης Σπανάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στον χώρο όπου καθημερινά συναντιούνται παραγωγοί, πωλητές και καταναλωτές. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την παρουσία του στη λαϊκή αγορά, καταγράφοντας στιγμιότυπα από την επαφή του με πολίτες.

Στα πλάνα διακρίνεται ο Βασίλης Σπανάκης να συνομιλεί με ανθρώπους που βρίσκονται στην αγορά, ανάμεσα στους πάγκους με τα φρούτα και τα λαχανικά.

{https://www.facebook.com/reel/1813161499983839}

Να θυμίσουμε, πως ο Βασίλης Σπανάκης με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε στη θέση του κ. Τσαβδαρίδη ως υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.