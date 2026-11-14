Τι ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ το Σάββατο 14/11.

Τη δική του απάντηση για το kit επιβίωσης έδωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» και τους δημοσιογράφους Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στάθηκε σε όσους μιλούν για 72 ώρες δίνοντας μια τρομερή ατάκα. «Μα και τι θα λύσει το kit στις 72 ώρες; Δηλαδή, αν γίνει πυρηνικός πόλεμος; Δεν λένε γιατί. Λένε μετά από μια πλημμύρα που μπορεί να γίνει. Και αν σε πάρει το ποτάμι, σε πήρε ο ποταμός… θα έχεις και το kit από κοντά… δεν ξέρω τι. Δηλαδή, έλεος! Γι' αυτό χτες τους είπα, 72 να είναι οι ώρες σας, όσων τα λέτε αυτά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση» είπε.

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