Επίθεση του Δημήτρη Κουτσούμπα στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

«Οι εξελίξεις σε σχέση με το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου έχουν εκθέσει την κυβέρνηση, τα κόμματα του συστήματος, αλλά και τα επιχειρήματα για ισχυρές συμμαχίες», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στηλιτεύοντας τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία, τη στάση που κράτησαν οι ΗΠΑ βάσει της γνωστής λογικής «βρείτε τα», αλλά και τη θυσία των κυριαρχικών δικαιωμάτων στον βωμό της συνέχειας των μπίζνες, εξήγησε πως όλα αυτά σημαίνουν πρακτικά συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο που θα οδηγήσει σε έναν επώδυνο συμβιβασμό μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, ο οποίος, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα παρεμποδίσει μια περαιτέρω όξυνση μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή.

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε, ακόμα, πως το καλώδιο εντάσσεται στον ενεργειακό πόλεμο, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα στο πλευρό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και στρατηγικών συμμάχων, όπως το ισραηλινό κράτος-δολοφόνος, ωστόσο εντάσσεται και στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ, η οποία βαθαίνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Υπογράμμισε πως το ΚΚΕ είναι αντίθετο σε τέτοιους σχεδιασμούς και έργα, η άλλη όψη των οποίων είναι η ενεργειακή φτώχεια του λαού που εντείνεται.

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Αναλυτικά η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

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«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών σχετικά με τις έρευνες για το καλώδιο GSI, σας έχουν εκθέσει για μια ακόμη φορά. Και εσάς… Και την αξιοπιστία σας… Και τις “ισχυρές συμμαχίες” σας… Και τα επιχειρήματά σας.

Και μαζί με εσάς έχουν εκθέσει και τα άλλα κόμματα: Από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την ακροδεξιά. Τις ίδιες δεσμεύσεις υπηρετείτε, ως υποστηρικτές των στόχων της άρχουσας τάξης και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Τι βλέπουμε, λοιπόν, μπροστά στα μάτια μας;

Το γαλλικό κράτος να γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το Διεθνές Δίκαιο και να στέλνει επίσημη γραπτή ενημέρωση στην Τουρκία για έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας! “Ελλάς – Γαλλία – συμμαχία”...

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τη χώρα, στις εταιρείες της οποίας έχετε ακουμπήσει, δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού, με τις ψήφους όλων σας, για να αγοράζετε φρεγάτες και Rafale. Βέβαια, στην αρχή πουλάτε φούμαρα ότι όλα αυτά είναι για την αμυντική θωράκιση και μετά τα στέλνετε εκτός συνόρων, σε αποστολές πολέμων, που τους ξαναπληρώνει ο ελληνικός λαός μέσω της ενεργειακής ακρίβειας.

Και την ίδια στιγμή που η Γαλλία πουλάει στην Ελλάδα τα Rafale, πουλάει και στην Τουρκία τους πυραύλους που τα καταρρίπτουν. Αλλά και η Γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο GSI και την παρουσιάζατε ξεδιάντροπα ως εγγυητή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, την ίδια ώρα έχει σημαντικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ και στην Τουρκία. “Bussiness as usual”… Έτσι λέγεται αυτό στη γλώσσα την οποία καταλαβαίνετε...

Κι όλα αυτά που λέτε, ότι “η ενημέρωση που έγινε είναι μια τυπική διαδικασία που έχει να κάνει με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα”, είναι “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε”. Το πιο ευγενικό που μπορώ να πω...

Γιατί όλα τα ζητήματα ενημέρωσης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας καλύπτονται από την ελληνική NAVTEX και τίποτα άλλο δεν χρειαζόταν. Και εννοείται ότι η Τουρκία αξιοποιεί ήδη αυτό το έγγραφο και θα το επικαλείται από εδώ και πέρα ως απόδειξη, ότι αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία της στην περιοχή. Γι’ αυτό και το απαίτησε άλλωστε.

Το ερώτημα είναι εσείς γιατί το δεχτήκατε; Αλλά και εδώ η απάντηση είναι προφανής. Τα είπε άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, χωρίς περιστροφές. Πρέπει, λέει, να βρεθεί μια φόρμουλα, ώστε τέτοια έργα διασυνδεσιμότητας να υλοποιούνται, μένοντας έξω από τις αντιπαραθέσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα!

Στην ουσία εννοείτε τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας να μείνουν στην απ’ έξω, για να προχωρήσουν οι μπίζνες του κεφαλαίου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όσα βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι, όπως φαίνεται, το εργαστήριο για να διαμορφωθεί ένα σταθερό μοτίβο τέτοιο από εδώ και μπρος. Ταιριάζει και με τις προτροπές των άλλων ισχυρών συμμάχων σας, των Αμερικανών, όποτε τους ρωτάνε για τις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις: σας λένε “βρείτε τα”. Και για αυτό τους λέτε και ευχαριστώ κι από πάνω…

Αυτό όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνδιαχείρηση και συνεκμετάλλευση στην πράξη. Και μετά, πολύ ωραία και πολύ φυσιολογικά θα πείτε στον ελληνικό λαό, εσείς ή όποια κυβέρνηση είναι τότε - πιθανά και κάποια κυβέρνηση συνεργασίας ή ειδικού σκοπού - ότι “αφού έχουμε βρει τον τρόπο να προχωράνε οι δουλειές, ας υπογράψουμε και έναν συμβιβασμό, έστω και επώδυνο για ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να ξεμπερδεύουμε, τι ψυχή έχει;”…

Μόνο που, δυστυχώς για όλους, ούτε ένας τέτοιος συμβιβασμός θα αποτρέψει την επόμενη ένταση, την επόμενη σύγκρουση. Ίσα – ίσα, θα την κάνει ακόμα πιο σφοδρή και ανεξέλεγκτη, γιατί θα έχει συσσωρευτεί περισσότερη καύσιμη ύλη, θα είναι μεγαλύτερο το διακύβευμα, θα έχουν μαζευτεί ακόμα περισσότερα αρπακτικά στην περιοχή μας, που θα έχουν μυριστεί κέρδος.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμφωνίες, για συνεκμετάλλευση ανάμεσα σε λαούς, για τα συμφέροντα των λαών. Εδώ μιλάμε για παζάρια και για τσακωμούς ανάμεσα σε καπιταλιστές-ληστές. Και αυτούς ποτέ δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι, ούτε πιάνονται φίλοι.

Και βέβαια τα καλώδια, οι αγωγοί, οι εξορύξεις είναι έργα και σχεδιασμοί που αντικειμενικά εντάσσονται στον ενεργειακό πόλεμο που διεξάγεται. Έναν πόλεμο στον οποίο είστε σημαιοφόροι στο πλευρό των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ισραήλ, με στόχο την αναβάθμιση μιας εγχώριας ελίτ κερδοσκόπων εκμεταλλευτών. Και αφήστε τα μελοδραματικά για την “ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου”, στην οποία – άλλωστε - με ευθύνη των συμμάχων σας παραμένει η 52χρονη κατοχή.

Το καλώδιο δεν είναι Ελλάδα - Κύπρος, όπως έχετε δώσει προφανώς οδηγία να αναφέρεται παντού, από τα κάθε λογής παπαγαλάκια – προπαγανδιστές σας. Είναι “Ισραήλ - Κύπρος - Ελλάδα - ΕΕ” και βαθαίνει ακόμα περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Είναι ενταγμένο στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης», τα γνωστά «πράσινα άλογα» ή «πράσσειν άλογα» της ΕΕ, που έχει θάψει τον φθηνό εγχώριο λιγνίτη με το έκτρωμα του εμπορίου ρύπων, είναι μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ για ενεργειακή διαφοροποίηση και προώθηση του δικού τους LNG, που στοχεύει το ρωσικό φυσικό αέριο. Πράγματα δηλαδή που τα πληρώνει ήδη πανάκριβα ο ελληνικός λαός.

Ναι, υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες που κερδίζουν χοντρά από όλα αυτά. Είναι η πατρίδα του κεφαλαίου που υπηρετείτε. Και γι’ αυτό πότε προβάλλετε ισχύ στην Ερυθρά Θάλασσα και πότε παζαρεύετε ξεδιάντροπα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού. Γι’ αυτό και όλοι σας, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και οι δήθεν υπερπατριώτες άλλοι πολιτικάντηδες, χαρακτηρίζετε τον κάθετο διάδρομο και το καλώδιο “εθνική υπόθεση” και δεν αρθρώνετε λέξη κριτικής στην ουσία, πέρα από ερωτήματα για τους χειρισμούς.

Εμείς ξεκαθαρίσαμε σε όλους τους τόνους και επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε τέτοιους σχεδιασμούς, σε τέτοιου είδους έργα και θεωρούμε ότι οι εξελίξεις κάνουν σαφές το γιατί. Γιατί, εκτός των άλλων, η άλλη όψη των ενεργειακών projects του κεφαλαίου είναι η ενεργειακή φτώχεια του λαού, που εντείνεται.

Ξέρετε πολύ καλά, κύριοι της κυβέρνησης, ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ήδη πάρα πολύ, ακόμα και σε σχέση με τις αρχές Σεπτέμβρη, που ανακοίνωνε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με τυμπανοκρουσίες τα “κοστολογημένα” του προγράμματα. Όπως έκαναν και τα άλλα κόμματα που συμφωνούν με την κυβέρνηση στην πολιτική των υπερπλεονασμάτων, της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, της με κάθε τρόπο ενίσχυσης της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Κοντά στο 6% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο και εδώ μέσα ζητάτε να σας πει ο λαός και “ευχαριστώ”. Θέλετε να σας χειροκροτήσουμε για κάποια ψίχουλα που επιστρέφετε από την περσινή φοροληστεία και τα οποία έχουν ήδη εξανεμιστεί πριν καν δοθούν.

Και εν τω μεταξύ, με τον προϋπολογισμό που φέρνετε, σχεδιάζετε να απογειώσετε τη φοροληστεία για του χρόνου, σχεδόν στα 80 δισ. ευρώ, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των οποίων το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο “φοροδιαφεύγει” διαχρονικά - για να χρησιμοποιήσω και μια αγαπημένη σας λέξη των ημερών. Όμως το κάνει κυρίως νόμιμα, με βάση τους νόμους που έχετε ψηφίσει.

Ταυτόχρονα, προσπαθείτε με ύπουλο τρόπο να πείσετε τον λαό μας να ξεχάσει τα δικαιώματα - που όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών του έχετε κλέψει - και να βολευτεί με κάποια επιδόματα και πασαλείμματα.

Οι εργαζόμενοι την ίδια στιγμή καλούνται να ξεχάσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το κατοχυρωμένο 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο. Να συμβιβαστούν με τους “αλγόριθμους” υπολογισμού του κατώτατου μισθού με βάση την ανταγωνιστικότητα των ομίλων, τα 13ωρα και με ένα κουτσουρεμένο επίδομα στο τέλος του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι αυτοαπασχολούμενοι βιοτέχνες, έμποροι καλούνται να ξεχάσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και να “πανηγυρίσουν” για μια μείωση στα τεκμήρια - που τους φορτώσατε πριν δύο χρόνια και τους έχουν “γονατίσει” - μαζί με την ψηφιακή γραφειοκρατία και τα χρέη που έχουν σε τράπεζες και δημόσιο.

Οι συνταξιούχοι καλούνται να ξεχάσουν τη 13η και 14η σύνταξη και όσα τους κλέψατε από τις συντάξεις τους και να πουν κι “ευχαριστώ” για το επίδομα των 400 ευρώ τον χρόνο, κατά τα πρότυπα της αλήστου μνήμης πρακτικής της κυβέρνησης Τσίπρα.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες καλούνται να θεωρήσουν δεδομένο το τεράστιο κόστος παραγωγής και τη ληστεία του μόχθου τους από τους εμποροβιομήχανους και να δεχτούν την απάτη του κ. Μητσοτάκη, που τάζει αφορολόγητο σε άδειες τσέπες.

Υπάρχουν βέβαια και οι πραγματικοί κερδισμένοι, όπως οι τράπεζες, οι οποίες θα επωφεληθούν τα μέγιστα και από τον περιβόητο “κουμπαρά” των παιδιών, καθώς θα μπορούν για χρόνια να λυμαίνονται τα χρήματα που θα “ματώνουν” οι οικογένειες για να τοποθετούν σε “κλειστούς” λογαριασμούς, μαζί με επιπλέον κρατικό χρήμα.

Μην νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν τα βλέπει όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχει η κυβερνητική προπαγάνδα… Μπορεί να υπάρχουν καμιά δεκαριά κόμματα που προσπαθούν να τον πείσουν να περιμένει το μεγάλωμα της καπιταλιστικής πίτας, για να επωφεληθεί κι αυτός και να εγγυώνται στο κεφάλαιο την “κοινωνική ειρήνη”…. Μπορεί να υπάρχει η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και τα καλέσματα να μπουν “τα κεφάλια μέσα”, τώρα που παίζονται οι εθνικές υποθέσεις του κεφαλαίου αλλά υπάρχει και η αντικειμενική πραγματικότητα. Τα αδιέξοδα της καθημερινής ζωής, ο μήνας που δεν βγαίνει, οι ανάγκες που δεν καλύπτονται, η επιθυμία να ζήσουν τα παιδιά μας όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα και όχι χειρότερα από εμάς. Και από αυτά δεν ξεφεύγετε.

Έχουν ήδη εκφραστεί αγωνιστικά με μεγάλες κινητοποιήσεις, όπως το τεράστιο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ, η ιστορική διεθνής απεργία των λιμενεργατών, οι διαδηλώσεις μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονιών.

Θα εκφραστούν ακόμα πιο μαζικά και στην αντιιμπεριαλιστική πορεία του Πολυτεχνείου, για την επέτειο αυτού του μεγάλου ξεσηκωμού, θα εκφραστούν ακόμη πιο μαζικά επίσης στη γενική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, μέρα που πρέπει να νεκρώσουν τα πάντα και να ακουστεί δυνατά το “καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους”.

Όπως εκφράζεται η λαϊκή οργή στις τεράστιες απεργίες και διαδηλώσεις στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία την Πορτογαλία, απέναντι σε κάθε απόχρωσης κυβερνήσεις, από τον κεντρώο Μακρόν, έως τον σοσιαλδημοκράτη Σάντσεθ και την ακροδεξιά Μελόνι.

Και από εκεί που λέγατε, κύριοι της κυβέρνησης, “να γίνουμε Ευρώπη”, αλλάξατε το τροπάρι και τώρα λέτε “να μην γίνουμε Ευρώπη”! Ενώ κάποιοι άλλοι, που αντιπολιτεύονται με τη σημαία της “κανονικότητας της ΕΕ”, τώρα κάνουν τους διαδηλωτές ντεκόρ για τα βιντεάκια τους, αλλά δεν μας λένε γιατί οι λαοί διαδηλώνουν παντού ενάντια σε αυτή την «κανονικότητα»...

Γιατί παντού τα ίδια τραβάνε οι λαοί, σε πανίσχυρες καπιταλιστικές χώρες που αδυνατούν να επιλύσουν ακόμα και το θέμα της στέγασης για τον λαό, αφού το επιλύουν για τους επενδυτές.

Σε μια ΕΕ που τους καλεί να μην χαλάνε πολύ ρεύμα για να συνεχίζουν αυτοί τις κυρώσεις και τον πόλεμό τους με τη Ρωσία, και να κρύβουν κάτω από τα κρεβάτια τους «κιτ επιβίωσης 72 ωρών»! 72 να ‘ναι οι ώρες τους, τους λέμε εμείς! Αυτή τη σάπια ΕΕ και αυτές τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις, οι λαοί μπορούν και πρέπει να τους στείλουν στον αγύριστο και να τραβήξουν τον δικό τους δρόμο, με βάση τις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Και για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία, κάθε μάχη, κάθε μέρα για να τις αδυνατίζουν και να δυναμώνουν το αντίπαλο δέος, που ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει… Και είναι το λαϊκό κίνημα. Είναι το ΚΚΕ».