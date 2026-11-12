Το μήνυμα που εξέπεμψε τουρκική φρεγάτα και η απάντηση της φρεγάτας «Λήμνος».

Σε διεθνή ύδατα, ανατολικά της Καρπάθου, βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο πραγματοποιεί εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η παρουσία του παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ τουρκική φρεγάτα που βρίσκεται στην περιοχή εξέπεμψε μήνυμα μέσω ασυρμάτου, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά σε ζήτημα αδειοδότησης.

Το γαλλικό πλοίο κινείται σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία έχει δεσμευθεί με ελληνική NAVTEX για τις έρευνες που συνδέονται με την πόντιση του καλωδίου στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

Με την είσοδο του «Abeille Marengo» στην περιοχή, τουρκική φρεγάτα που παρακολουθεί την πορεία του εξέπεμψε μήνυμα μέσω ασυρμάτου, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση για να συνεχίσει τον πλου του.

Άμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική πλευρά, με τη φρεγάτα «Λήμνος» να εκπέμπει δικό της μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο κινείται σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εκτελεί τις εργασίες του βάσει της ελληνικής ναυτικής οδηγίας.